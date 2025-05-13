Папа Римский приедет в Украину, - La Repubblica

По данным источников издания, Украина - в списке стран, которые новый понтифик посетит первыми.

Папа Лев XIV, который возглавляет Римскую Церковь всего пять дней, уже получил приглашения из разных стран. Как сообщает La Repubblica, Турция, Украина и Перу - страны, которые понтифик посетит первыми.

Приглашение из Украины

Первое официальное приглашение Папа получил от президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер в телефонном разговоре призвал Понтифика посетить Киев с апостольским визитом.

"Такой визит принесет настоящую надежду всем верующим и всему нашему народу", - написал Зеленский.

Видео дня

Он поблагодарил Папу за поддержку Украины и усилия Ватикана в возвращении депортированных в Россию детей. Стороны договорились оставаться на связи.

Вопрос - посетит ли Папа только Киев, или также Москву. Предшественник, Франциск, неоднократно подчеркивал необходимость визита в обе столицы.

Первый визит - в Турцию?

Первым официальным выездом Льва XIV может стать поездка в Никею (Изник, Турция) на празднование юбилея Первого Никейского собора (325 год).

"Я знаю о проекте, мы готовим организацию", - сказал Папа журналистам.

Визит имеет экуменическое значение: год, когда Пасха совпала у католиков и православных, может поспособствовать диалогу между церквями. Приглашение должен подтвердить патриарх Варфоломей, который прибудет на мессу в Ватикан в ближайшее воскресенье.

Вопрос также в том, остановится ли Папа в столице Турции - Анкаре. Поскольку Франциск уже посещал страну, поездка Льва XIV требует нового дипломатического согласования.

Перу

На вопрос перуанской журналистки о возможном визите в эту страну, где он служил миссионером 20 лет, Папа ответил:

"Ожидайте новостей обо мне в Перу в скором времени".

Это может свидетельствовать о подготовке поездки, несмотря на официальное нежелание комментировать другие маршруты.

Визиты в США не планируются

Вопрос возвращения в США Папа прокомментировал коротко:

"Нескоро".

Он дал понять, что планы изменились еще на этапе, когда он был кардиналом. В частности, относительно Фатимы (Португалия), куда ранее планировал поехать как кардинал, Папа заявил: "Кардинал-Превост планировал приехать, но планы изменились".

Выборы Папы Римского

Как сообщал УНИАН, Католическая церковь избрала нового Папу Римского после смерти Папы Франциска. Конклав начался 7 мая в Сикстинской капелле Ватикана, где 133 кардинала собрались для тайного голосования.

8 мая из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым, что означало успешное избрание нового Папы Римского. Новым понтификом стал американский кардинал Роберт Прево, который избрал имя Лев XIV.

11 мая новый Папа Римский Лев XIV во время своей первой публичной молитвы на площади Святого Петра в Риме призвал мир к миру и вспомнил об Украине.

Он отметил, что имеет в своем сердце страдания любого украинского народа. Сказал, что пусть все заключенные будут освобождены, а дети воссоединятся со своими семьями.

Подчеркнул, что нужно сделать "все возможное для подписания длительного мира".

Вас также могут заинтересовать новости: