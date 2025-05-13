Укргидрометцентр прогнозирует новую волну осадков.

В ближайшей синоптической перспективе ощутимого повышения температуры не видно, ведь на погоду в Украине будет влиять холодная воздушная масса. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, днем ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями, а ночью при прояснениях - ощутимое снижение температуры.

"13-15 мая погоду в Украине, к сожалению, будет продолжать определять холодная воздушная масса с северных широт, вызывая ночью при прояснениях ощутимое снижение температуры воздуха", - говорят в Укргидрометцентре.

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По прогнозу, атмосферные фронты в поле несколько пониженного давления будут обусловливать в дневные часы неустойчивую погоду с облачным небом и преимущественно небольшими дождями, что также будет препятствовать прогреву воздуха.

В четверг в Украину будет поступать новый более интенсивный атмосферный фронт с северо-запада. Он принесет в западные и северные области умеренные дожди, а днем и в центральные области - небольшие осадки. В пятницу, 16 мая, этот фронт будет продвигаться в восточном направлении.

15 мая во время прохождения атмосферного фронта в западных и северных областях местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура пока будет оставаться довольно низкой. Ночью в большинстве областей лишь +2°...+8°. днем температура также будет сдержанной, +10°...+15°, на юго-востоке до +18°.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве потепления также не ожидается. Зато ожидается переменная облачность с температурой ночью +2°...+8°, а днем - до +10°...+18°.

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