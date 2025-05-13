Военные обнародовали видео, на котором вражеская техника превращается в факел.

Силы обороны Украины уничтожили на фронте российскую РСЗО "Ураган-1" и новейший комплекс БУК-М3, стоимость которого примерно 45 млн долларов. Об этом сообщают в Силах специальных операций ВСУ.

Говорится, что военные этого подразделения Вооруженных сил Украины ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, который прикрывал вражеские войска на суше. Также превращена в металлолом реактивная система залпового огня "Ураган-1".

Бойцы объясняют, что БУК-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

"Во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили БУК-М3 на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1". После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цели. Комплекс БУК-М3 ориентировочной стоимостью 45 миллионов долларов уничтожен полностью вместе с боекомплектом", - отмечают в ССО.

На видео, которое обнародовали украинские военные, можно увидеть как передвигается российская техника, а затем, после точных ударов специалистов ССО, превращается в факел.

Война в Украине - уничтожение российской техники

Как писал УНИАН, операторы 412 полка "NEMESIS" на одном из ключевых направлений фронта нанесли удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3" - одному из ключевых элементов противовоздушной обороны российских оккупантов. В результате, установка получила критические повреждения, которые сделали невозможным ее дальнейшее использование. Говорилось, что эта зенитно-ракетная установка среднего радиуса действия предназначена для уничтожения воздушных целей, в том числе самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

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