В этом году Пасха будет теплой, однако местами ожидаются дожди.

До выходных в Украине ожидается сухая, теплая и солнечная погода, однако на Пасху местами будет идти дождь. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"В воскресенье, 5 мая, Украина будет находиться в размытом поле повышенного давления, будет больше облаков", - говорит синоптик.

Небольшие дожди, по ее данным, вероятны ночью в Крыму, по побережью морей, а также местами в западных и северных областях.

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Несмотря на осадки температура в Украине существенно не изменится. На этой неделе ожидается +18°...+24°, в таких пределах температурные показатели будут оставаться и на Пасху.

В Киеве и области до Пасхи дождя также не ожидается, а вот на праздник уже может быть влажно.

"Разве что как раз на 5 мая, на воскресенье. Там уже могут быть определенные изменения, как и по остальной территории Украины", - говорит Наталья Птуха.

В целом в течение недели на Киевщине ожидается ночью +7°...+10°, а днем +20°...+23°.

В Украину возвращаются заморозки - что известно

Начиная с 5 мая в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с Баренцева моря, поэтому температура снизится на 5-7 градусов, а ночью и утром в северных областях, а также на Полесье возможны заморозки на почве и в воздухе.

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