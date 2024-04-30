'Мясорубка' стала любимой тактикой России на фронте, потери обеих сторон растут, - WP

На фронте картина мрачнеет с каждым днем, жертвы стремительно растут с обеих сторон конфликта.

На восточном фронте в Украине далеко не спокойно. К концу выходных украинские войска отошли из трех сел в Донецкой области. Это тактическое отступление выдает более глубокую уязвимость Киева.

Как говорится в материале The Washington Post, без боеприпасов и свежих сил Украина оказалась в уязвимой позиции перед российским наступлением.

"Пытаясь перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах", - заявил в воскресенье главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский. Видео дня

На разных участках линии фронта украинские власти взвешивают, жертвовать людьми или территорией. Срочно необходимая военная помощь от США еще не поступила и не изменила ход битвы. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров оказывать больше политической поддержки, ускоряя процесс вступления Украины как в Европейский Союз, так и в НАТО.

"Альянс не должен бояться собственной силы или уклоняться от собственных основ - каждая страна, которая разделяет общие ценности и готова их реально защищать, заслуживает приглашения присоединиться", - сказал Зеленский.

Издание пишет, что эта дискуссия будет будоражить западные столицы в ближайшие месяцы. На фронте картина мрачнее, жертвы стремительно растут с обеих сторон конфликта. В решающих битвах Россия бросила волны часто плохо обученных войск, понеся массовые потери, пытаясь прорвать украинские позиции и исчерпать запасы. Тактика "мясорубки" стала основой побед России под Авдеевкой и Бахмутом.

Россия против Украины - потери

Нет достоверных точных цифр о потерях в этой войне. BBC пыталось использовать независимые источники и даже аэрофотоснимки кладбищ в России, чтобы подсчитать погибших оккупантов. Согласно последним оценкам, количество погибших в россиянах превысило отметку в 50 000, хотя и признается, что реальная цифра, скорее всего, гораздо выше.

Недавно Зеленский заявил, что Россия понесла около полумиллиона потерь в войне, включая 180 000 солдат, убитых во время боя. Проверить эту цифру невозможно. Кремль и его государственные пропагандистские каналы работали, чтобы скрыть масштабы бедствия.

Лео Дочерти, государственный министр Британии по делам вооруженных сил, заявил в конце прошлой недели, что, по оценкам его правительства, "примерно 450 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, а десятки тысяч других уже дезертировали с начала войны".

Дочерти добавил, что Кремль потерял более 10 000 бронетехники, в том числе почти 3 000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских судна всех классов и более 1500 артиллерийских систем всех типов.

Зато недавно Зеленский заявил, что Украина потеряла 31 тысячу защитников. Представители западной разведки отрицают эту оценку и считают, что эта цифра гораздо выше, вероятно, более чем вдвое. Украина намного меньше России и не может конкурировать со способностью Кремля мобилизовать новых новобранцев.

Журналисты Мисси Райан и Шивон О'Грейди со ссылкой на собственные источники говорят, что Зеленский, возможно, скрывает реальное количество погибших в Украине, чтобы поддерживать моральное состояние общества.

"Украинский законодатель, который говорил на условиях анонимности, чтобы быть откровенным, сказал, что они считают, что заявление Зеленского в феврале о том, что с 2022 года было убито 31 000 солдат, значительно преуменьшает реальные потери в войне", - сообщили журналисты, указывая на трудности с мобилизацией новых войск, которые варьируются от беспокойства по поводу демобилизации до разочарования из-за низкой оплаты труда и способности Киева помочь семьям погибших.

"Мы видим столько смертей и столько раненых. Если они (россияне - УНИАН) будут наступать, (военные - УНИАН) хотят знать, как долго они там продержатся", - сказал источник журналистам.

Проблемы с пополнением осажденных украинских сил такие же важные, как и потребность дать им лучшее вооружение.

"Ситуация с живой силой становится все большей проблемой. И если это не будет решено, то этот пакет помощи не решит всех проблем Украины", - сказал The Washington Post Роб Ли, бывший морской пехотинец США.

Американские политики имеют консервативные ожидания относительно того, как будет разворачиваться война в 2024 году, надеясь, что Украина сможет просто удержать линию, укрепить свою оборону и подготовиться к еще одному контрнаступлению в дальнейшем.

"Я не думаю, что Украина находится в таком положении, когда она, вероятно, сможет вернуть значительную территорию в течение следующих нескольких месяцев", - сказал на прошлой неделе американский чиновник на условиях анонимности.

Потери РФ в Украине преодолели красную линию 30 апреля

Утром 30 апреля потери России в Украине преодолели новый "красный" порог - составляют более 468 тысяч человек, если считать с начала полномасштабного вторжения. Такие данные опубликовал Генштаб ВСУ. Там уточнили, что за сутки наша армия уничтожила 1 250 военных вражеской армии.

Также у РФ есть потери по технике: уничтожены две крылатые ракеты, 1 средство ПВО, 2 РСЗО, 26 артиллерийских системы и тому подобное.

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