'Мясорубка' стала любимой тактикой России на фронте, потери обеих сторон растут, - WP

На восточном фронте в Украине далеко не спокойно. К концу выходных украинские войска отошли из трех сел в Донецкой области. Это тактическое отступление выдает более глубокую уязвимость Киева.
Как говорится в материале The Washington Post, без боеприпасов и свежих сил Украина оказалась в уязвимой позиции перед российским наступлением.
"Пытаясь перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах", - заявил в воскресенье главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.Видео дня
На разных участках линии фронта украинские власти взвешивают, жертвовать людьми или территорией. Срочно необходимая военная помощь от США еще не поступила и не изменила ход битвы. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров оказывать больше политической поддержки, ускоряя процесс вступления Украины как в Европейский Союз, так и в НАТО.
"Альянс не должен бояться собственной силы или уклоняться от собственных основ - каждая страна, которая разделяет общие ценности и готова их реально защищать, заслуживает приглашения присоединиться", - сказал Зеленский.
Издание пишет, что эта дискуссия будет будоражить западные столицы в ближайшие месяцы. На фронте картина мрачнее, жертвы стремительно растут с обеих сторон конфликта. В решающих битвах Россия бросила волны часто плохо обученных войск, понеся массовые потери, пытаясь прорвать украинские позиции и исчерпать запасы. Тактика "мясорубки" стала основой побед России под Авдеевкой и Бахмутом.
Россия против Украины - потери
Нет достоверных точных цифр о потерях в этой войне. BBC пыталось использовать независимые источники и даже аэрофотоснимки кладбищ в России, чтобы подсчитать погибших оккупантов. Согласно последним оценкам, количество погибших в россиянах превысило отметку в 50 000, хотя и признается, что реальная цифра, скорее всего, гораздо выше.
Недавно Зеленский заявил, что Россия понесла около полумиллиона потерь в войне, включая 180 000 солдат, убитых во время боя. Проверить эту цифру невозможно. Кремль и его государственные пропагандистские каналы работали, чтобы скрыть масштабы бедствия.
Лео Дочерти, государственный министр Британии по делам вооруженных сил, заявил в конце прошлой недели, что, по оценкам его правительства, "примерно 450 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, а десятки тысяч других уже дезертировали с начала войны".
Дочерти добавил, что Кремль потерял более 10 000 бронетехники, в том числе почти 3 000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских судна всех классов и более 1500 артиллерийских систем всех типов.
Зато недавно Зеленский заявил, что Украина потеряла 31 тысячу защитников. Представители западной разведки отрицают эту оценку и считают, что эта цифра гораздо выше, вероятно, более чем вдвое. Украина намного меньше России и не может конкурировать со способностью Кремля мобилизовать новых новобранцев.
Журналисты Мисси Райан и Шивон О'Грейди со ссылкой на собственные источники говорят, что Зеленский, возможно, скрывает реальное количество погибших в Украине, чтобы поддерживать моральное состояние общества.
"Украинский законодатель, который говорил на условиях анонимности, чтобы быть откровенным, сказал, что они считают, что заявление Зеленского в феврале о том, что с 2022 года было убито 31 000 солдат, значительно преуменьшает реальные потери в войне", - сообщили журналисты, указывая на трудности с мобилизацией новых войск, которые варьируются от беспокойства по поводу демобилизации до разочарования из-за низкой оплаты труда и способности Киева помочь семьям погибших.
"Мы видим столько смертей и столько раненых. Если они (россияне - УНИАН) будут наступать, (военные - УНИАН) хотят знать, как долго они там продержатся", - сказал источник журналистам.
Проблемы с пополнением осажденных украинских сил такие же важные, как и потребность дать им лучшее вооружение.
"Ситуация с живой силой становится все большей проблемой. И если это не будет решено, то этот пакет помощи не решит всех проблем Украины", - сказал The Washington Post Роб Ли, бывший морской пехотинец США.
Американские политики имеют консервативные ожидания относительно того, как будет разворачиваться война в 2024 году, надеясь, что Украина сможет просто удержать линию, укрепить свою оборону и подготовиться к еще одному контрнаступлению в дальнейшем.
"Я не думаю, что Украина находится в таком положении, когда она, вероятно, сможет вернуть значительную территорию в течение следующих нескольких месяцев", - сказал на прошлой неделе американский чиновник на условиях анонимности.
Потери РФ в Украине преодолели красную линию 30 апреля
Утром 30 апреля потери России в Украине преодолели новый "красный" порог - составляют более 468 тысяч человек, если считать с начала полномасштабного вторжения. Такие данные опубликовал Генштаб ВСУ. Там уточнили, что за сутки наша армия уничтожила 1 250 военных вражеской армии.
Также у РФ есть потери по технике: уничтожены две крылатые ракеты, 1 средство ПВО, 2 РСЗО, 26 артиллерийских системы и тому подобное.