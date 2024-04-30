Минус почти две сотни 'штыков': какие последствия атак россиян в районе Крынок и Старомайорского

Уничтожено три вражеских блиндажа, два наблюдательных пункта и 18 единиц военной техники и вооружения.

На двух направлениях - Ореховском и Херсонском - российская армия за последние сутки потеряла 179 солдат, но продолжает штурмовать позиции ВСУ.

"Сутки в операционной зоне прошли в контрбатарейном противостоянии и отражении вражеских штурмов. Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций, однако не достиг успеха", - отмечают в Силах обороны юга Украины.

В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили 7 неудачных штурмов: 4 в районе Старомайорского и 3 - в районе Приютного. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 3 бесполезных штурма. Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

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Говорится, что Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам. Всего в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на двух указанных направлениях на 179 человек. Также враг потерял 18 единиц вооружения и военной техники: танк, миномет, 14 единиц автобронетехники, аэрофотостанцию и БпЛА.

"Уничтожено 3 вражеских блиндажа и 2 наблюдательных пункта", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы, нанесли многочисленные авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, использовали большое количество ударных дронов различных типов, продолжили аэроразведку.

По данным Сил обороны, в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 68 разведывательных БпЛА. По мирному населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей российские террористы применили 178 FPV-дронов, 2 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросили на людей с БпЛА различных модификаций 161 осколочный боеприпас. В результате в Кизомысе на Херсонщине погиб гражданский человек, еще один ранен, повреждены объект критической инфраструктуры, админздание, частные жилые дома, учреждение культуры и гражданский автомобиль.

На Николаевщине вражеской артиллерией обстреляны Очаковская и Коблевская громады - повреждена линия электропередачи, на Днепропетровщине - Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады - повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и линия электропередачи. В Запорожье врагом из артиллерии обстреляны 6 населенных пунктов, в результате чего повреждены частные дома.

"По Одессе враг нанес удар баллистической ракетой, предположительно системы "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Предварительно известно, что взрыв произошел в воздухе. В результате срабатывания боеприпаса погибли 5 гражданских лиц, более 30 получили ранения, также повреждены 25 гражданских автомобилей, 20 частных жилых домов, инфраструктурные объекты", - рассказали военные.

Кораблей флота противника в Черном и Азовском морях не наблюдается. Ракетоносители находятся в пунктах базирования, в основном в Новороссийске. Пытаясь сохранить корабельно-катерный состав, враг постоянно меняет места стоянок.

Война в Украине - ситуация на юге

28 апреля на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма в районе Старомайорского, на левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины - 5 штурмов в районе Крынок. Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции. Оккупанты осуществляли артиллерийские обстрелы, наносили авиационные удары, применяли большое количество ударных дронов различных типов и не прекращали аэроразведку - в операционной зоне было зафиксировано пролет 151 разведывательного БПЛА противника.

Благодаря работе украинских защитников, в зоне ответственности Сил обороны юга за то время уменьшилось на 118 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники, из них: 6 пушек, 2 минометы, 15 единиц автобронетехники, станция радиолокационной борьбы, 2 БпЛА "Mavic".

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