Новую редакцию закона представят на заседании в ближайшее время.

В новой редакции закона о помощи гражданам Украины власти Польши планируют урегулировать вопросы, касающиеся пребывания мужчин призывного возраста в стране.

Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, сообщает yavp.pl. Отмечается, что временная защита в Польше для украинцев действует до 30 июня 2024 года. С 1 июля правила пребывания украинцев хотят изменить - новую редакцию закона представят на заседании во вторник.

"Через несколько дней мы подадим новую редакцию этого закона, где будут урегулированы все эти вопросы", - отметил Кервинский.

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Над решением текущей ситуации работает заместитель министра Мацей Дущик. По словам Кервинского, Польша не передает данные о беженцах даже украинской стороне.

Приостановление консульских услуг для мужчин

Как писал УНИАН, 23 апреля украинские дипучреждения прекратили предоставлять консульские услуги украинским мужчинам мобилизационного возраста

Юристы раскритиковали действия украинского МИД, как нарушающие права граждан.

В Польше и Литве представители правительства выразили готовность помочь Украине вернуть мужчин домой. А вот в Германии власти наоборот исключают возможность принудительной депортации мужчин.

Впоследствии стало известно, что Польша продолжит временную защиту украинским беженцам. В частности, это касается и украинцев без паспорта.

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