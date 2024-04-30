Осадки в столице ожидаются уже на этой неделе.

Уже на этой неделе в Киев вернутся дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, до пятницы для Киевщины будет много солнца и тепла.

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"Обеспечит такую погоду поле высокого давления и относительно теплая воздушная масса", - пояснили в Укргидрометцентре. Однако уже на выходных в столице ожидаются дожди.

"Определенные изменения ожидаем в конце недели, 3-го числа станет больше облаков, а в субботу уже местами вероятны кратковременные дожди и грозы", - сообщают синоптики.

Погода 30 апреля - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет малооблачно и без осадков. Ветер ожидается северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с. В юго-восточной части днем местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура днем в большинстве областей составит +18°...+23°, на Закарпатье воздух прогреется до +25° и только на высокогорье Карпат будет несколько свежее, +13°...+18°.

На Киевщине 30 апреля также ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области составит +18°...+23°, а в самом Киеве термометры покажут около +20°.

В целом, по данным синоптиков, в ближайшие дни антициклон обеспечит нам преимущественно спокойную и солнечную погоду, а температурные показатели будут комфортные и весенние.

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