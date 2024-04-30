Сейчас решается вопрос о криминализации отказа от прохождения ВВК.

Военнообязанный, после уточнения своих данных в Территориальном центре комплектации (ТЦК), должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 адвокат Олег Мицик. Он отметил, что на сегодняшний день в законе о мобилизации написано о возможности обновления анкетных данных путем их подачи в том числе и с помощью средств связи, он-лайн. Но после обновления данных предусмотрено обязательное прохождение ВВК в 60-дневный срок.

"Кстати, на сегодняшний день не запрещено и является прямой обязанностью осуществить обновление данных - лица должны подать данные о себе, своем семейном положении, своем образовании, болезни и тому подобное. А вот следующий шаг - это обязанность пройти ВЛК. И обязанности пройти медицинское обследование никто не исключал, речь была о первичном этапе - уточнении анкетных данных. Инициаторы норм в законе вероятно представляют так, что после получения такой информации (уточненной) смогут должным образом вызвать для прохождения военно-врачебной комиссии", - отметил Мицик.

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Он отметил, что в законе предусмотрена, так называемая поощрительная норма для тех, кто добровольно явится в ТЦК и пройдет ВВК.

"Может быть принято решение о вручении такому лицу уведомления - так называемая повестка на отправку - на срок до двух месяцев с момента прохождения ВВК", - пояснил юрист.

Как отметил Мицик, параллельно с законом о мобилизации был внесен проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за не обновление данных или не приход на ВВК.

"Этот закон (законопроект об ответственности) разделили и он на сегодняшний день прошел только первое чтение и принят за основу. Не факт, что он может не вступить в силу раньше закона о мобилизации, до 18 мая. Поскольку никаких препятствий в его принятии и скором введении нет", - прокомментировал Мицик.

По его словам, согласно законопроекту статьей 210.1 предлагается административная ответственность в виде штрафа до 51 тыс грн за невыполнение обязанностей.

"Это об обновлении "кабинета", не явка в ТЦК, не прохождение медицинского осмотра. Одновременно ставится вопрос о криминализации отказа от прохождения ВВК. Ну и прямо предусмотрена процедура лишения права на управление транспортным средством... Думаю, что этот вопрос лишения специального права, мы его раньше осени, самой процедуры и результатов не увидим", - отметил Мицик.

Новости о мобилизации в Украине

18 мая начнет действовать закон №10449 об усилении мобилизации в Украине.

Он обязывает мужчин с 18 до 60 лет передать в ТЦК в течение 60 дней свои данные, уточнив адрес проживания, электронную почту, номер телефона и тому подобное. Уточнить свои данные можно как непосредственно придя в ТЦК, так и в любом центре предоставления административных услуг, а также через электронный кабинет призывника.

Если военнообязанный человек не уточняет свои данные сам, то:

руководитель ТЦК и СП имеет право обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина;

если задержание невозможно, руководитель ТЦК и СП направляет гражданину заказным письмом требование о выполнении обязанностей.

Если обязанности не выполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд о временном ограничении права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требования.

На днях стало известно, что в Черкасской области объединенный городской территориальный центр комплектования не принимает документов на оформление отсрочки от военной службы от 25 апреля 2024 года.

Пресс-секретарь ТЦК Алина Кривошея объяснила, что упомянутый документ прекратили рассматривать временно. По ее словам, ожидается отдельное постановление Кабинета министров Украины о разработке других алгоритмов по предоставлению отсрочки.

Все заявления на отсрочку, которые украинцы успели подать до 25 апреля, будут рассматриваться по действующему закону, уточнили в ТЦК. Право на отсрочку государство предоставляет на полгода, поэтому каждые шесть месяцев человек должен обращаться в ТЦК, чтобы обновить свои данные и там решают - давать ли отсрочку еще на 6 месяцев, или оснований для этого нет.

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