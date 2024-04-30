На данный момент Украина готовится к получению западных истребителей.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что Украине поможет уничтожать крылатые ракеты Х-101 и "Калибр".

"Применение авиации, для перехвата Х-101 и КРМБ "Калибр" не является чем-то уникальным и это вполне обыденное явление. Проблема только в том, что имеется нехватка как реактивной авиации, чтобы закрыть все потребности, так и боекомплекта", - отметил эксперт.

В связи с этим, как добавил Коваленко, было бы целесообразно говорить не только об усилении Воздушных сил ВСУ истребителями F-16, но и легкой дозвуковой и сверхзвуковой авиацией, которая способна применять ракеты "воздух-воздух":

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"Например, те же AIM-9 Sidewinder. Две эскадрильи таких "перехватчиков" вполне бы могли решить вопрос с маневрированием Х-101/555 и КРМБ "Калибр", по определенным маршрутам, в воздушном пространстве Украины, в попытке обойти зоны покрытия ПВО".

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен полагает, что истребители F-16 скоро прибудут:

"Я встретился с некоторыми пилотами и наземными командами, и могу вам сказать, что они очень, очень хотят начать (использовать F-16). Так что, я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации".

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