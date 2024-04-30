Десятки мирных жителей получили осколочные ранения, несколько человек - в крайне тяжелом состоянии.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал ракетный удар, который 29 апреля армия РФ нанесла по Одессе. Аналитик считает, что цель этой атаки - исключительно террор мирного населения.

По данным Коваленко, по Одессе был нанесен удар баллистической ракетой, типа 9М723 ОТРК "Искандер" с боевой частью кассетного типа.

"Это первый случай, когда оккупанты наносят удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной БЧ (боевой частью - УНИАН). Вчера, ряд наблюдателей решили, что было сбитие этой ракеты, ошибочно приняв раскрытие БЧ за поражение ее ЗУР. Однако очевидно, что российские оккупанты пошли на совершение кровавого преступления, как раз после Вербного воскресенья намеренно", - отмечает эксперт. Видео дня

Он отмечает, что кассетные боевые части применяются при намерении поразить большое скопление живой силы или техники противника. Суть таких БЧ - нанесение удара по большой площади, что вчера и произошло в Одессе. Однако атакованы не военные, а гражданские объекты. При этом, по словам Коваленко, эффект был усилен наличием шрапнели в суббоеприпасах (боеприпасах меньшего размера).

"Российское командование прекрасно знало, что на этой локации нет военных объектов, а даже если бы и были, то по ним логичнее бить осколочно-фугасными БЧ проникающего, бетонобойного типа. Но нет. Выбраны были именно кассеты, причем с усиленным поражающим эффектом", - говорит аналитик.

Он считает, что случившееся в очередной раз показывает: террор против гражданского населения для российских оккупантов остается приоритетным настолько, что им не жалко дорогих и непростых в производстве 9М723.

"Убийства ради убийства, террор и паника - вот основная цель российских войск", - резюмировал Коваленко.

Как сообщил журналистам директор больницы Денис Себов, в это медучреждение вчера после ракетного удара было доставлено 14 пострадавших, из которых пятеро - жители Сум, Николаева и Запорожья. У всех пострадавших - сложные травмы, осколочные ранения, одна из пострадавших - 40-летняя женщина - умерла в больнице в результате осколочного ранения сердца и легких.

Сейчас четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро - в тяжелом. У людей - повреждения сосудов, других жизненно важных органов. Кроме того, стало известно, что самая молодая пациентка (девочка, которой нет еще пяти лет) также - в крайне тяжелом состоянии. Как заявил в эфире телемарафона первый заместитель главы ОГА Александр Харлов, ребенок перенес операцию на сердце и сейчас медики борются за его жизнь.

По словам чиновника, 16-летний подросток, который также пострадал во время обстрела, после оказания соответствующей медицинской помощи, переведен на амбулаторное лечение.

По данным Сил обороны юга Украины, предварительно взрыв произошел в воздухе. В результате срабатывания боеприпаса погибло 5 гражданских лиц, более 30 получили ранения, также повреждены 25 гражданских автомобилей, 20 частных жилых домов, инфраструктурные объекты.

Удар по Одессе 29 апреля: что нужно знать

Примерно в 18.30 понедельника, 29 апреля, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. Он пришелся на прибрежную зону в одном из элитных районов города. В это время в районе побережья было много людей, которые отдыхали, в том числе после рабочего дня. Там было много детей, спортсменов, некоторые гуляли с домашними собаками.

В результате российской атаки значительно поврежден Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", известный как "Замок Гарри Поттера", - площадь возгорания здания составила 600 кв. метров.

Среди раненых - двое детей, беременная женщина и бывший нардеп Сергей Кивалов, который является основателем и экс-ректором Одесской юридической академии, а также президентом Международного гуманитарного университета (МГУ). На территории дворца погиб проректор МГУ Борис Васильев. Кассетные боеприпасы разлетелись на 1,5 км.

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