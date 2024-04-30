Летающая тарелка на Лыбидской в Киеве будет сохранена, но за ней построят ТРЦ

Она построена в стиле советского архитектурного модернизма, в 2020 году была внесена в перечень объектов культурного наследия города Киева.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) выдала разрешение на реконструкцию частных нежилых построек в ТРЦ, находящихся за памятником советского модернизма. Об этом сообщает ДИАМ на своей странице в фейсбуке.

Объект проектирования расположен за памятником архитектуры и монументального искусства местного значения "Дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации (УкрИНТЭИ), известной как "Летающая тарелка". Она построена в стиле советского архитектурного модернизма, в 2020 году была внесена в список объектов культурного наследия города Киева.

Согласно проекту, несколько зданий за достопримечательностью (исторически присоединенные к ней, примыкающие и расположенные рядом и не являющиеся объектами культурного наследия) объединяются в одно здание, создающее внутренний ансамбль через застройку внутреннего пространства.

Видео дня

Здание "тарелки", на котором в настоящее время, согласно проекту реставрации и выданного ранее разрешения проводятся ремонтно-реставрационные работы, будет полностью сохранено без изменения главного фасада, композиционной объемности трех разно-больших форм, линзообразного объема с планировочной схемой и функциональным предназначением кинолекционного зала, являющегося основным предметом охраны.

ООО "Проспект", которое связывают с крупным девелопером и владельцем нескольких ТРЦ в Киеве Вагифом Алиевым, обратилось за разрешением еще в начале 2022 года. Но тогда проект был отправлен на доработку из-за существенных замечаний: отсутствия согласования органа по охране культурного наследия, отсутствия информации о машиноместах, отсутствия кругового подъезда к зданию пожарных машин, не запроектированные сооружения гражданской защиты и т.д. В конце концов все недостатки были устранены, заказчик получил необходимые согласования, привел в соответствие документы и обратился повторно за получение разрешения, которое и было выдано инспекторами ДИАМ.

Согласно документам, ТРЦ Ocean mall будет иметь общую площадь 184 000 кв. м., в котором будет развлекательный центр для детей, самые современные аттракционы (15 тыс. кв. метров) 8 кинотеатров, большой фестивальный зал, музыкальный фонтан, около 400 бутиков и магазинов (Сильпо, IKEA Zara, H&M, и многие другие).