Удар пришелся на место дислокации вертолетного полка оккупантов.

По военному аэродрому в Джанкое, в оккупированном Россией Крыму, в ночь на 30 апреля был нанесен ракетный удар, во время которого пострадали 5 военнослужащих ВС РФ.

Как сообщает ASTRA, сегодня ночью баллистические ракеты снова атаковали военный аэродром "Джанкой". Там сообщили, ссылаясь на свои источники в местном МЧС, следующее:

"Это место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа".

Удар был нанесен, предположительно, MGM-140 ATACMS. В результате атаки ранены 5 военнослужащих.

"Ночью читатели ASTRA также сообщали о пожаре на военном аэродроме в Джанкое. О многочисленных взрывах жители писали и в социальных сетях. "Власти" аннексированного региона никак это не комментировали, а представитель оккупационного движения Рогов заявил, что ПВО полностью отразила ракетную атаку", - говорится в публикации.

Как отмечается, аэродром в Джанкое уже атаковали ракеты 17 апреля - пожар попал в фотообъективы местных жителей.

Взрывы во временно оккупированном Крыму - что известно

В ночь на вторник, 30 апреля, жители оккупированного АРК слышали звуки взрывов. В частности, в 01:25 в российском информационном центре по автомобильным дорогам сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, а крымские Telegram-каналы написали, что "громко в Симферополе и Джанкое". Всего было слышно более десяти мощных взрывов. При этом, российские оккупанты объявляли о ракетной опасности над полуостровом.

Позднее было заявлено, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, но российские "власти" происходящее не комментировали.

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