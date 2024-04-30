Продать доллар можно в среднем по курсу 39,50 грн, евро - 42,35 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 апреля, вырос на 5 копеек - до 39,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне, в свою очередь, сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,35 грн за евро.

Курс валют Киев

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 9 копеек и составляет 39,80 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,70 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи - 42,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,67 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,50 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 6 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до 3 мая в банках будет находиться в пределах от 39,10 до 40,20 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний - в пределах от 39,00 до 40,00 грн/долл.

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