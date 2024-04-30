Она пока неохотно говорит о личном.

Украинская певица Камалия, вокруг личной жизни которой в последнее время много сплетен, заинтриговала новым признанием.

Артистка намекнула на свадьбу и показалась в прямом эфире в белом платье. Также она продемонстрировала дорогое обручальное кольцо, однако подробности держит в тайне.

"Да, и мне признаются в любви и я признаюсь в любви. И у меня есть даже обручальное кольцо. Обмениваюсь кольцами с любимым", - сказала Камалия в интервью каналу "М1".

Правда, певица я в то время находилась на съемочной площадке нового клипа. А на вопрос ведущей, действительно ли свадьба настоящая, или это лишь сценарий - звезда не ответила прямо. Также не захотела она говорить и о своем избраннике, от которого получила обручальное кольцо.

"Еще рано", - сказала Камалия.

Однако добавила, что у нее большие запросы на мужчину рядом. Поэтому она доверяет собственной интуиции, когда выбирает любимого человека и сейчас очень счастлива.

Что известно о личной жизни Камалии

Певица Камалия была в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.Однако в прошлом году пара сообщила о разводе после 20 лет совместной жизни. По их словам, они остались в хороших отношениях ради общих дочерей Мирабеллы и Арабеллы.

Однако недавно попали в сеть фото Камалии с изуродованным лицом. Тогда известный блогер отметил, что виноват в избиении ее новый возлюбленный Михаил. Якобы из-за него экс-супруги решили разорвать отношения. Сама певица не комментирует эту информацию.

Напомним, недавно певец Позитив рассекретил свою избранницу.

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