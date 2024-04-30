Погибшим оказался железнодорожник, еще одна сотрудница ранена.

В результате сегодняшнего авиаудара по Харькову погиб железнодорожник, еще одна работница компании ранена. Об этом сообщает Укрзализныця.

"В результате обстрела есть потери в семье железнодорожников. Погиб монтер пути Александр Кот, 1998 года рождения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще одна железнодорожница ранена, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По информации ГСЧС, враг ударил управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова. В частности, две авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в Киевском и Холодногорском районах города. Зафиксированы разрушения в двух зданиях. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Как отметили в ведомстве, в Киевском районе мощный взрыв повредил админздания и более 40 частных гаражей - в трех возник пожар, загорелись три легковых автомобиля, повреждены еще шесть. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Обновлено в 13:44. Как проинформировал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате обстрела один человек погиб, девять ранены.

"24-летний мужчина был на работе, когда россияне нанесли авиаудар. Ушел из жизни в результате обломочного ранения", - рассказал чиновник.

Среди девяти раненых в медицинские учреждения госпитализированы три женщины в возрасте 28, 38, 40 лет и один 42-летний мужчина — все с взрывными травмами.

Российская армия в очередной раз атаковала Харьков - подробности

Сегодня российские оккупанты ударили по Харькову.

По информации мэра города Игоря Терехова, "прилеты" зафиксированы в Киевском и Холодногорском районах.

Сообщалось об одном погибшем и семи раненых.

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