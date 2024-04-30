Украина вынуждена полагаться на дроны из-за дефицита артиллерии, говорит военный.

Дроны не в состоянии полностью заменить артиллерию в современной войне, сегодня ВСУ вынуждены полагаться на беспилотники только из-за острого дефицита других вооружений. Об этом в интервью изданию Texty рассказал главный сержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Янгрр".

"К сожалению, мы сейчас своими дронами заменяем все, что только можно: артиллерию, минометы, гранатометы, что угодно. Из-за критической нехватки боеприпасов и средств, которые Украина надеялась получить от наших западных партнеров. Но мы не можем полноценно заменить собой работу артиллерии. Это совсем другое дело", - рассказывает военный.

Он отметил, что дроны не могут эффективно работать в условиях тумана, сильного ветра, дождя и снегопада. В отличие от артиллерии. Кроме того, мощность боеприпасов, которые способны переносить дроны, значительно уступает артиллерийским снарядам калибра 155 мм и даже минометным минам калибра 120 мм.

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"Нашу деятельность можно сравнить со скальпелем: мы можем очень точно и хорошо отрабатывать, но, например, когда речь идет о массированной атаке противника, накрыть какой-то квадрат мы просто не в состоянии. Это уже работа для ствольной и ракетной артиллерии", - рассказывает боец.

Сравнивая работу дроноводов ВСУ и армии захватчиков, "Янгрр" признает значительное преимущество врага по количеству дронов, но убеждает, что украинские операторы более искусные.

Несмотря на обещания государства изготовить не менее миллиона дронов для ВСУ, подразделение "Янгрр" в значительной степени полагается на волонтерскую помощь. По словам военного, государство обеспечивает 70% разведывательных средств типа "крыло", 50% разведчиков коптерного типа, 30% FPV-дронов и 100% ночных "бомберов". Остальное покрывают волонтеры, в том числе и 100% ударных дронов типа "крыло".

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, из-за значительного ущерба от украинских дронов на фронте Россия начала внедрять не только высокотехнологичные средства противодействия (например, РЭБ), но также и более примитивные защитные системы. В частности россияне защищаются от украинских дронов обычными сетками.

Также мы рассказывали, что Украина превратила легкомоторный самолет в стратегический дрон-камикадзе. Военные объекты в Татарстане, до которого более тысячи километров, атакуют именно дроны, переделанные из самолетов.

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