Узнайте, почему нельзя заходить в церковь без платка и так ли это на самом деле.

Из поколения в поколение передается негласное правило - женщине нельзя заходить в храм с непокрытой головой. Если нарушить этот запрет, то можно разгневать Господа. УНИАН выяснил, можно ли в церкви быть без платка и насколько это важно в современной традиции.

Что будет, если прийти в церковь с непокрытой головой - комментарий священника

Митрофорный протоиерей, отец Ярослав Лашкив (Православная церковь Украины), из Ивано- Франковской области прокомментировал страсти вокруг платка и церкви:

В Божьем законе - Святом писании апостол Павел говорит, что женщина должна быть с покрытой головой. Это означает, что она замужем и показывает перед Богом свою покорность. Москали всегда говорили, что женщина должна быть в платке. Но не все верующие народы знают, что такое платок. Поэтому здесь однозначно, что не обязательно быть в платке. Я уже 32 года являюсь священником и раньше были стереотипы у простых людей, осуждение по отношению к тем женщинам, которые приходили в церковь по незнанию с непокрытой головой.

Отец Ярослав говорит, что даже подходили люди и ему об этом говорили, а он отвечал, что пусть женщина будет хоть в шляпке, хоть в баняке (это кастрюля - УНИАН) на голове, но все это означает, что она с покрытой головой. То есть он все переводил это в шутку. Почему? Потому что это не что-то такое, что должно быть обязательным к исполнению. Потому что в таком случае мы должны были бы критиковать всех тех, кто грешит самыми разнообразными грехами, и они грешные пришли в церковь.

Священник уверен - так же, как мы приходим с грехами своими в церковь, то так же можем и с непокрытой головой прийти в церковь. То есть, можно ли в церковь в штанах и без платка - можно, но главное, чтобы это было наше сознательное желание прийти к Богу. А с покрытой головой или в штанах - это не стоит того, чтобы обращать внимание. Человек должен осознавать, куда идет и соответственно одеваться. Нигде не записано, что женщина не может прийти в церковь в штанах. Но недопустимым является приход в храм в купальниках, шортах. Хотя это также нигде прямо не запрещено.

Что нельзя надевать в церковь - примеры

Митрофорный протоиерей напоминает об уместности той или иной одежды:

Давайте представим себе, что женщина приходит в купальнике и вьетнамках в церковь. Не забывайте, что мужчины - это живые люди, поэтому такой наряд женщины будет отвлекать внимание от того, ради чего мы пришли в церковь. Потому что мы невольно обращаем внимание на ту особу, которая так вызывающе оделась. Это уже неуважение к Богу со стороны женщины и соблазн для других. Можно ли ходить в церковь в шортах? Если представить себе, что женщина в купальнике или коротких шортах должна делать во время церковной службы поклоны, то это будет еще то зрелище. Поэтому неуместен приход в храм в шортах и обтягивающих футболках. Нет запрета в каком-то Божьем законе относительно такой одежды, но это скорее моральная норма, которую следует учитывать.

Эксперт вспоминает, что иногда женщины приходят в храм в блузке, через которую можно увидеть не только цвет белья, а еще много разных других деталей. Такое также не нужно делать. Необходимо всегда понимать человеку, куда он идет - на пляж или в церковь. Это должен быть такой своеобразный самоконтроль.

Можно ли идти с макияжем в церковь

По мнению отца Ярослава, все зависит от настоятеля храма, особенно когда это касается святого причастия. Некоторые священники, когда причащают, касаются ложечкой губ женщины. И если они у нее накрашены, то там остается помада. И поэтому некоторые священники вполне резонно говорят во время исповеди, чтобы женщина вытерла губы и объясняют почему.

Я такого не говорю, потому что у меня дедушка был священником, и я еще тогда наловчился причащать так, чтобы ложечка с самыми святыми дарами не касалась губ. Поэтому я не обращаю внимание накрашены губы или нет, потому что это мне не мешает.

То есть, можно ли краситься православным - да, если против этого не выступает настоятель храма, макияж не мешает другим верующим и не выглядит вызывающе.

Нужно ли надевать крестик в церковь

Священник также объясняет, можно ли без креста в церковь, если человек захотел поставить свечу, посетить службу или пришел с любым другим вопросом:

Крестик не является обязательным для прихода в церковь. Главное, чтобы человек веру в душе носил. Если человек носит крестик, что достаточно правильно для христианина, то он должен быть на теле. Поэтому он и называется нательным. Он не должен носиться напоказ. Надевание его поверх гольфа или кофты, это простое хвастовство, демонстрация его стоимости и красоты. Это ношение не по-христиански, а просто как игрушка. И категорически запрещено, опять же такое морально, носить крестик в ушах или в носу. Это неуважение к богу. Потому что крест является символом страданий Иисуса Христа, искупления господа бога за нас людей, его любви к нам.

Отец Ярослав считает, что женщины в церквях, которые пытаются всех поучать, в чем приходить и как себя вести - это пережиток прошлого. Еще много лет такое может быть в некоторых церквях. Есть такие ревнители, которые будут указывать другим и не будут видеть своих недостатков.

Это понемногу будет вытравливаться, но не сразу. Не может предстоятель Православной церкви Украины Епифаний каким-то распоряжением запретить делать замечания другим. А тем женщинам, которые любят поучать других в церкви, я бы отвечал: "Я пришел не к вам, а к Богу".

Вас также могут заинтересовать новости: