Захватчики нанесли удары по гражданским объектам.

Российские оккупанты ударили по Харькову, есть информация о двух погибших и шести раненых.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов, который отметил, что в городе были слышны взрывы - он под ударом врага. "Предварительно - два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе - снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Насчет пострадавших и разрушений - информация уточняется", - написал он.

Городской голова подчеркнул, что угроза повторных пусков управляемых авиационных бомб по городу еще сохраняется, поэтому призвал людей быть осторожными. Потом Терехов заявил: "Есть предварительная информация об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе".

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Позже мэр сообщил: "Растет количество пострадавших от утреннего удара по Харькову. Есть информация о двух погибших и шести раненых". В свою очередь, председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов отметил, что были зафиксированы удары, в частности, возле парковой зоны.

Позже Синегубов в эфире телемарафона отметил, что ликвидация последствий ударов еще продолжается. По предварительным данным, в Киевском и Холодногорском районах - по трое раненых. В частности, в Холодногорском районе произошло попадание в "гражданское здание одного из гражданских фактически предприятий нашего города, нашей области".

"Мы ранее давали сообщение о двух погибших. Один человек - действительно подтвердился факт. Другой, к счастью, - нет. Поскольку сейчас продолжается еще разбор завалов, информацию мы подаем только предварительно. Далее будем ее уточнять", - сообщил чиновник.

В центре внимания Одесса - новости о смертоносном российском ударе

Как сообщал УНИАН, 29 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одессе. По данным мэра Одессы Геннадия Труханова, по состоянию на утро 30 апреля, в больницах города остаются 17 человек. Среди них один ребенок. Их состояние - разной степени тяжести. Уже известно о 5 жертвах вражеского удара по городу.

Руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук говорил, что в Одессе продолжаются экспертные мероприятия по точному установлению типа ракеты, которой российские оккупанты ударили по городу 29 апреля.

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