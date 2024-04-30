Украинцы с просроченными документами смогут и дальше проживать в Эстонии, но возможности путешествовать в другие страны у них не будет.

Советник отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Викс сообщила, что у них нет плана принудительной репатриации на территорию Украины законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны.

Она отметила, что это касается и мужчин призывного возраста, которые на родине могут быть мобилизованы, пишет ERR.

"Мобилизация - это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", - сказала Викс.

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По состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

По словам Викс, если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они лишатся возможности путешествовать.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продления вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии действительного проездного документа", - добавила чиновница.

Возможность депортации украинцев

Власти Литвы поддержали идею возвращения на украинскую территорию мужчин призывного возраста. Глава литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте объяснила, как это можно сделать.

Чиновник сказала, что для отправки некоторых мужчин-украинцев на Родину "должна быть создана какая-то специальная законодательная база, потому что сейчас ее нет".

"...А если говорить о праве Европейского Союза о временной защите, то это европейское решение, поэтому должно быть европейское решение, как реагировать на такой запрос со стороны Украины (о возвращении мужчин, - Ред.)", - заявила Гудзинскайте.

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