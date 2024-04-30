Российские оккупанты били по газовой инфраструктуре Украины.

В Украине призвали страны Евросоюза помочь защитить газовые хранилища от российских атак, чтобы воспрепятствовать повышению цен. Европа все еще заинтересована в украинских хранилищах.

"ЕС заинтересован в защите хранилищ, транспортных и производственных объектов, учитывая, что газовая инфраструктура Украины хорошо интегрирована в энергетическую систему Европы", - цитирует FT исполнительного директора компании "Нафтогаз" Алексея Чернышова.

Газовые хранилища компании на западе Украины несколько раз подвергались атакам России, но ущерб был нанесен только наземным объектам. Подземные резервуары, которые могут находиться на глубине до 3 км под поверхностью, не пострадали.

Видео дня

При этом Чернышев отметил, что помощь США поможет обороне Украины, но для дальнейшей защиты инфраструктуры и активов "требуется очень большое количество средств ПВО"

По его словам, европейские страны по-прежнему заинтересованы в использовании хранилищ в этом году. Компания намерена увеличить объем хранимого в Украине европейского природного газа с 2,5 млрд кубометров в прошлом году до 4 млрд этой зимой.

Транзит российского газа через Украину

Украина также продолжает пропускать российский газ через свою территорию в соответствии с соглашением, подписанным "Нафтогазом" с российским "Газпромом" в 2019 году. Однако после полномасштабного вторжения в Украину Россия резко сократила поставки газа в Европу по этому маршруту, и теперь на российский газ, идущий через Украину, приходится менее 5% от общего объема поставок в ЕС.

Договор "Нафтогаза" с "Газпромом" заканчивается в конце этого года, и Чернышов заявил, что украинская компания не будет продлевать контракт. Это означает, что в 2025 году российский газ, скорее всего, не будет поставляться через Украину, что вынудит страны искать альтернативные источники поставок.

При этом представитель "Нафтогаза" отметил, что компания не получает прибыли от транзита российского газа, а делает это в убыток себе.

Ударит ли по Европе потеря российского газа

Большинство аналитиков считают, что объемы газа в хранилищах позволят ЕС избежать дефицита предстоящей зимой, но некоторые говорят, что риски из-за потери российского газа все же существуют.

"Потеря 15 млрд куб. м сама по себе не очень хороша, но не ужасна", - сказал Альдо Спаньер, старший стратег по сырьевым товарам BNP Paribas. "Но если спрос на газ в Азии и Европе возрастет, а зима будет холодной, то газовые балансы значительно сократятся в первом квартале 2025 года, то есть в пиковый зимний период".

Однако Чернышов считает, что потеря этого газа будет иметь незначительные последствия для Европы.

Добыча газа в Украине - последние новости

В первом квартале года группа "Нафтогаз" увеличила добычу газа на 12%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Наиболее высокие показатели добычи демонстрирует восток Украины, однако если говорить о западных и центральных областях, то там план удалось перевыполнить также.

Кроме того, не так давно была введена в эксплуатацию скважина с суточным дебитом 140 тыс. куб. м. Речь идет о пятой новой высокопроизводительной скважине с начала 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: