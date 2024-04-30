Закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 в определенных случаях.

Некоторым украинцам не засчитают часть трудового стажа, который необходим для выхода на пенсию. С такими трудностями могут столкнуться те, кто работал на Российскую Федерацию.

В Министерстве социальной политики отметили, что украинским пенсионерам в страховой стаж не будут засчитывать годы работы на Россию после 2014 года.

"Закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти", – говорится в сообщении.

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Что касается работы в других странах, то для учета стажа украинцам необходимо предоставить Пенсионному Фонду документ, который бы подтвердил работу за границей.

Пенсия в Украине - последние новости

В Украине выросла средняя пенсия. По состоянию на 1 апреля 2024 года размер средней пенсии в Украине составлял 5743,27 грн, что на 358,02 грн больше, чем в начале года.

Кроме того, пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц могут претендовать на денежную помощь за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН.

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