По словам Евгения Дикого, такой ход не повлияет на политические рейтинги власти.

МИД ограничили выдачу паспортов украинским мужчинам за рубежом на грани законности, заявил в интервью "Новинарне" военный обозреватель Евгений Дикий.

"Там нет прямого нарушения, оно пришло на грани. Эта мера не даст нам большого количества мобилизационного резерва. Не поедут они сюда. Но это шаг к справедливости. Почему те мужчины, которые остались в Украине - должны становиться на учет, а те, что там - нет. Если и те и другие являются гражданами Украины, имеют одинаковые права, то и обязанности имеют общие. И этот шаг просто выравнивает обязанности мужчин в Украине и за рубежом", - пояснил Дикий.

Он также отметил, что украинские мужчины будут брать иностранное гражданство, но не России. Ведь с российским паспортом украинцы потеряют возможность находиться в Европе.

Видео дня

"Они сначала попытаются получить ПМЖ, а дальше натурализоваться там. Но давайте честно, они и так этим занимались, просто с разной степенью успешности. И пусть, я не хочу, чтобы они имели одинаковое право голоса, как наши защитники", - сказал Дикий.

По словам обозревателя, такое решение МИД не будет способствовать потере рейтинга среди действующей власти.

"Причина очень проста, какой процент людей за рубежом вообще будет голосовать? Это не Молдова, где голоса иностранных граждан сделали Майю Санду президентом. Процент наших граждан, которые идут проголосовать в наших консульствах - он крошечный. Это даже не 5%. Поэтому это потерять не так много", - пояснил Дикий.

Ограничение выдачи паспортов украинцам за рубежом: что надо знать

Кабмин принял решение о прекращении выдачи паспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом. В Министерстве иностранных дел отметили, что эти изменения касаются документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ". Эта структура не относится к системе МИД.

В то же время стоит отметить, что с 23 апреля 2024 года консульские услуги стали для украинцев призывного возраста недоступными. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что пребывание гражданина за рубежом не освобождает его от обязанностей перед Родиной.

Вас также могут заинтересовать новости: