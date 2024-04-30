Он часто получает негативные сообщения после "Оскара".

Украинский режиссер Мстислав Чернов, который получил в этом году "Оскар" за документальный фильм "20 дней в Мариуполе", рассказал об угрозах от недоброжелателей. Об этом пишет издание Детектор Медиа.

Мужчина отметил, что негативные сообщения он получал много раз после своих публичных выступлений.

"Угрозы начались уже после Мариуполя и не заканчивались. Поступают каждый раз, когда я появляюсь в публичном пространстве и об этом пишут медиа. Когда я выступал в Европейском парламенте. После "Оскара" много было угроз. Есть и другие нюансы, о которых не могу говорить. Трудно передвигаться, трудно обеспечивать и безопасность съемки, и безопасность близких, скажем так", - сказал Мстислав.

Что именно пишут режиссеру - он не отметил. Однако добавил, что после всего пережитого в Мариуполе, ему уже ничего не страшно. А о своих изменениях говорит так:

"Чтобы понять, что именно изменилось, мне надо остановиться. Я стараюсь не останавливаться не только потому, что идет война, а еще и потому, что когда остановишься, то придется увидеть все снова, а еще не время. И мы даже не можем понять до конца, как изменилась наша страна, как изменилось наше общество. На анализ нет времени".

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения "Оскара". В номинации "Лучший документальный фильм" получила награду лента "20 дней в Мариуполе", авторами которой стали Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко.

В фильме показываются 20 дней в Мариуполе, которые провел режиссер Мстислав Чернов вместе со своими коллегами после начала войны. Они сняли документальные кадры уничтожения оккупантами города и людей.

Напомним, ранее режиссер Мстислав Чернов вспомнил самые страшные моменты съемки фильма "20 дней в Мариуполе".

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