В нынешнем сезоне туристы больше всего интересуются форматом отдыха с приключениями и уединением.

До сезона летних отпусков остался всего месяц, и большинство туристов, планирующих отдохнуть в этот период, уже спланировали свои путешествие заранее, чтобы как можно больше сэкономить на отдыхе.

На основе данных о том, какой формат отдыха чаще всего туристы искали в последние месяцы, аналитики сервиса Pinterest назвали главные туристические тренды на лето 2024 года.

"В 2024 году оздоровительные путешествия возьмут верх. Поскольку суета повседневной жизни берет свое, путешественники ищут цифровую детоксикацию и успокоение среди безмятежных пейзажей и омолаживающих впечатлений. Попрощайтесь с многолюдными городами и поприветствуйте дикие места, обещающие спокойствие и самопознание. Приключенческие путешествия для любителей адреналина, загадочные места, добавляющие острых ощущений и чудес, а также путешествия на природу – все это становится все более популярным", – отмечают аналитики.

Кроме того, по данным экспертов, в 2024 году продолжат доминировать одиночные путешествия, поскольку люди стремятся к личностному росту и размышлениям. В то же время представители поколения Z пользуются возможностью наладить более глубокие связи с друзьями посредством личных и недорогих дорожных поездок.

Пять главных тенденции в туризме летом 2024 года

1. Жажда приключений. За последний год количество поисковых запросов от туристов, интересующихся приключенческим туризмом, выросло на 45% – и это характерно для всего мира. Приключения предлагают людям прилив адреналина, погружение в природу и подъем духа, а также предоставляют возможности для личностного роста, физического и психического здоровья, а также практики устойчивого туризма.

Самыми популярными видами приключенческого туризма сейчас являются аттракционы в аквапарках (рост интереса +170%), люкс-сафари (+110%), хайкинг (+94), подводная фотосъемка (+60%), кемпинг (+44%), альпинизм (+40%), треккинг (+40%), спелеология (+40%) и гребля на каноэ (+35%).

2. Спокойное путешествие. Стремление к более тихому и безмятежному образу жизни растет: количество запросов "спокойная жизнь" выросло на 530%, а запросы на поиск "тихих" и "спокойных" за год увеличились на 50% и 42% соответственно. Люди чаще ищут путешествия для цифровой детоксикации, а поездка в одиночку (рост интереса +35%) дает им свободу бескомпромиссно формировать свой маршрут, темп и приоритеты.

В частности, среди самых популярных "тихих" форматов путешествия оказались глэмпинг (рост интереса +260%), национальный парк (+250%), хижина в горах (+180%), деревенская атмосфера (+145%), оздоровительный ретрит (+90%), островная жизнь (+30%) и лесная прогулка (+30%).

3. Таинственные места. Поиск загадочных мест растет, поскольку путешественники жаждут посещать места, окутанные тайнами и очарованием, обещающих сочетание чудес, приключений и неизведанного. От неземных природных ландшафтов до шепчущих древних руин – эти скрытые жемчужины будоражат воображение и манят путешественников в поисках духовного просветления и трансцендентности. Путешествие в глубины древних городов или открытие забытых миров становится смелой одиссеей, раздвигающей границы и раскрывающей глубокие истины о себе и мире.

В топе здесь оказались успокаивающая природа (рост интереса +340%), места на земле, которые кажутся нереальными (+240%), исследование заброшенных мест (+230%), места с привидениями (+155%), древние города (+75%) и затерянные места (+40%).

4. Поколение Z и дорожные приключения. Молодые люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 годы, все чаще ищут автопутешествия с друзьями как доступный вариант отдыха, позволяющий разделить расходы и быть спонтанным. Автомобильные поездки дают шанс насладиться каждым моментом путешествия, создавая возможности для укрепления связей и незабываемые воспоминания "только для своих".

Здесь туристы чаще всего ищут такую информацию: удобный дорожный наряд (рост интереса +250%), что взять с собой в поездку (+66%), перекус в дороге (+65%), куда поехать с друзьями (+50%) и на природу с друзьями (+50%).

5. Самые популярные направления. Все больше туристов не просто открывают для себя новые места для посещения – они отправляются в путешествия целеустремленно и увлеченно. Наслаждаясь экзотической кухней, погружаясь в яркую культуру, окунаясь в захватывающую ночную жизнь или исследуя спокойные сельские пейзажи, путешественники ищут впечатления, соответствующие их интересам и хобби. Объединив свои увлечения с путешествиями, они открывают мир интересных встреч, которые расширяют кругозор и углубляют культурные связи.

При этом самыми популярными направлениями этим летом стали лондонский образ жизни (рост интереса +340%), южноафриканская еда (+320%), вечеринка на Санторини (+300%), ночная жизнь Гоа (+270%), лето в Бразилии (+250%), атмосфера Бали (+195%), история Мьянмы (+170%), сельская Индия (+100%), культура Сингапура (+100%) и эстетика Марокко (+90%).

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям назвали несколько интересных городов Европы, на которые стоит обратить внимание летом 2024 года, если хочется прохлады.

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