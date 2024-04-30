Мужчина употреблял в пищу неизвестные грибы, похожие на дикорастущие шампиньоны.

В Черкасской области госпитализирован мужчина с отравлением дикорастущими грибами, которые он собрал во дворе собственного дома. Об этом информирует Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней.

"33-летний житель села Червоная Слобода Черкасского района 27 апреля употреблял неизвестные грибы, похожие на дикорастущие шампиньоны, которые собрал во дворе собственного дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые симптомы отравления (общая слабость, тошнота, многократная рвота, горечь и сухость во рту, боль в животе тупого характера) появились уже на утро следующего дня. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Специалисты отмечают, что при появлении симптомов отравления после употребления грибов, таких как тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, головокружение, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), судороги, бред, появление галлюцинаций, нужно немедленно обратиться к своему семейному врачу или к службам экстренной медицинской помощи.

Также предупреждается о том, что признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней. Не уменьшают яды в грибах сушка, соление, маринование, замораживание, тепловая обработка. Отравление могут вызвать даже съедобные грибы, которые не прошли надлежащей термической обработки.

Специалисты предостерегают от употребления в пищу сырых грибов и просят не заниматься самолечением.

Смертельные случаи отравления грибами

В 2022 году в Киевской области зафиксировали смертельное отравление грибами - умерли 9-летняя девочка и ее 18-летняя сестра.

Старшая сестра насобирала грибов со своим женихом. Затем они приготовили из них ужин, которым угостили маленькую сестру. После этого всех троих госпитализировали с острым отравлением. Спасти жизнь сестер медикам не удалось.

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