Там объяснили, почему к водителям возникают вопросы на контрольно-пропускных пунктах.

В Закарпатском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили остановку фур, осуществляющих зарубежные перевозки грузов. В частности, могут ли мобилизовать водителей в армию.

Как сообщает Закарпатский ОТЦК и СП в социальной сети Facebook, водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины как и другие. Там говорят:

"Во время осмотра документов на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные, это связано с тем, что граждане заблаговременно не позаботились о наличии при себе военно-учетных документов. В таких случаях военнообязанным предлагают проехать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения данных".

В то же время в сообщении отмечается, что грузовик остается под наблюдением представителей правоохранительных органов.

"Если гражданин считает, что он не подлежит мобилизации, то ему нужно иметь при себе соответствующие военно-учетные документы с отметками, подтверждающими его законные права на отсрочку, предусмотренные в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", или с отметкой о снятии с воинского учета. Или документ о надлежащим образом оформленном бронировании", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что система "Шлях" не имеет ничего общего с военным учетом.

Ранее Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков Украины сообщила, что работники РТЦК на посту ГАИ "Нижние Ворота" Закарпатской области 24 апреля 2024 утром незаконно задержали водителей нескольких грузовиков, которые осуществляли транзитную перевозку товаров из Европы в Украину, принудительно доставили в помещение соответствующего отдела РТЦК, где быстро мобилизовали и направили для прохождения военной службы в воинские части.

Закарпатье начало выдавать разрешения на пребывание у границы

В середине апреля стало известно, что в Ужгородском районе Закарпатской области начали выдавать разрешения на пребывание в пределах 5-ти километровой зоны вдоль государственной границы. Разрешение не нужно тем, кто едет в пункт пропуска, чтобы попасть в другую страну.

В то же время разрешения не нужны местным жителям. Условно, если ваша бабушка проживает в селе, где в пределах пяти километров граница, ей этот документ не нужен. Об этом говорил глава Ужгородской райадминистрации.

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