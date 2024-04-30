По словам Валерия Романенко, значительная часть этих машин будет передана Украине в виде запчастей или планеров.

Значительная часть из боевых самолетов советских времен, которые США, вероятно, приобрели у Казахстана, будет передана Украине. Об этом в эфире Radio NV рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

По его словам, машины могут быть переданы Украине в виде запчастей или планеров, которые можно будет расставить по аэродромам как цели для отвлечения вражеских ударов. В то же время, по мнению эксперта, некоторые из этих самолетов удастся починить.

"Например, самолеты типа МиГ-29 и Су-24. Оба типа ремонтировались в Украине, эксплуатировались уже более 30 лет - почти 34-35 лет. Есть опыт их ремонта. И, возможно, несколько из этих самолетов будут введены в строй", - говорит эксперт.

Он отметил, что особенно важным моментом для Украины является приобретение США бомбардировщиков Су-24.

"Это пока что единственные носители крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Это для нас очень важная позиция, потому что россияне охотятся за этими самолетами. Почти при всех налетах уделяют внимание аэродрому Староконстантинов, где эти самолеты базируются. Они хорошо знают этот аэродром еще с советских времен", - подчеркнул Романенко.

Покупка США боевых самолетов у Казахстана

На днях издание Kyiv Post сообщило, что США приобрели 81 боевой самолет советских времен у Казахстана, который обновляет свой авиапарк. Страна продала на аукционе 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен, в том числе перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 1970-х и 1980-х годов.

По информации СМИ, объявленная стоимость продажи составила сумму, эквивалентную 1,5 миллиона долларов.

Впоследствии в Казахстане опровергли информацию о продаже советских самолетов для США. Как заявили в "Казспецэкспорте", торги проводились только среди юридических лиц Казахстана.

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