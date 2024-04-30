Оборонные заводы РФ "штампуют" оружие с рекордной скоростью, подчеркнул госсекретарь США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время Всемирного экономического форума заявил, что РФ научилась производить новое оружие и боеприпасы настолько быстро, насколько не делала этого никогда в истории.

"Если вы посмотрите на то, что Россия сделала за последний год по производству боеприпасов, ракет, танков и бронетехники, вы увидите, что она производила их быстрее, чем когда-либо в современной истории, в том числе во время холодной войны, как Советский Союз. Как ей удалось это сделать? Потому что она получает значительные объемы производства станков, микроэлектроники, оптики, в основном из Китая", - отметил Блинкен.

По его словам, РФ не удалось бы настолько нарастить скорость производства оружия без помощи Китая.

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"70% станков, 90% микроэлектроники поступают из Китая. Теперь это предметы двойного использования, но мы очень четко знаем, куда они идут. Это позволяет России продолжать агрессию против Украины, следовательно, она продолжает войну, которой, как говорит Китай, он хотел бы положить конец", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что Запад должен сделать все возможное, чтобы нападение России на Украину стало стратегическим поражением Москвы.

"России пришлось приложить огромные усилия, пытаясь обойти экспортный контроль и санкции. Она переориентировала свою экономику способом, который не является устойчивым. Это может сработать в краткосрочной перспективе, но не может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. И в целом, Россия слабее экономически, слабее в военном плане, учитывая уничтожение многих ее сил. И слабее в дипломатическом плане в большей части мира - не во всем мире, но в значительной его части", - заявил он.

Внешняя политика РФ - что надо знать

Накануне Financial Times сообщало, что Китай углубляет свою поддержку военно-промышленного комплекса России. Это не только способствует войне в Украине, но и угрожает другим странам.

Также издание сообщало, что Россия поставляет нефть Северной Корее в обмен на оружие, несмотря на санкции ООН. Одной из ракет КНДР - Hwasong-11 - Россия 29 апреля ударила по Одессе.

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