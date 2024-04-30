Украинские воины на фронте ожидают помощь от США, отметил защитник нашего государства.

Офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко с позывным "Солнышко" рассказал о ситуации в районе города Часов Яр (Донецкая область).

"Ситуация уже который месяц остается сложной. Постоянно продолжаются бои, враг не прекращает свои регулярные обстрелы, применяет бронетехнику. Враг избрал тактику давления по многим участкам - это десятки и десятки мест, где он пытается продвигаться", - рассказал воин в эфире телемарафона.

По его словам, в большинстве случаев Силы обороны дают противнику "хороший отпор". "И несмотря на то, что враг планирует, готовится, для него большинство попыток оказываются неудачными", - сказал Назаренко. Он также добавил, что сейчас на фронте бойцы ждут получения помощи от США.

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"Для меня, как для артиллериста, важно - это артиллерийские боеприпасы, мощность БПЛА, возможность уравновесить чаши весов. Поскольку у врага, к сожалению, есть преимущество в количестве боеприпасов в разы. Но мы должны превосходить врага в точности. Нашим приоритетом является отрабатывать вражеские тылы и защищать наши войска от вражеских обстрелов", - рассказал Назаренко.

Стоит отметить, что аналитики Deep State 30 апреля обновили карту боевых действий. На карте видно, что на Часов Яр россияне продолжают пытаться наступать с нескольких направлений.

Продолжается война в Украине против россиян - сейчас это стоит знать

По информации от Генштаба Вооруженных сил Украины, РФ продолжает активно штурмовать позиции Сил обороны Украины на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В целом же, за сутки на фронте произошло 115 боестолкновений.

В то же время Силы обороны продолжают наносить ощутимые потери оккупантам. Так, за прошедшие сутки на фронте было ликвидировано 1 200 россиян. Теперь общие потери врага на 30 апреля 2024 года составляют примерно 468 720 врагов.

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