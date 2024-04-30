В одном из европейских государств есть традиционное действо, в результате которого гибли люди.

Традиции разных стран сильно отличаются друг от друга в связи с целым рядом причин, в том числе из-за разных исторических событий, особенностей религии.

Например, то, что привычно для обычного европейца, может оказаться дикостью для жителей восточных стран и наоборот. УНИАН решил собрать ТОП-10 самых необычных традиций из разных уголков Земли.

Очень интересные культурные традиции разных стран

На первом месте расположилась Мексика - там в День Мертвых (отмечается 1-2 ноября) принято в прямом смысле слова перемывать кости умершим родным. Мексиканцы являются потомками индейцев майя и ацтеков, которые чтили смерть и считали началом нового этапа. Ацтеки даже в домах хранили черепа.

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Современные мексиканцы перед Днем Мертвых моют кости родных людей, которые скончались несколько лет назад. Перемытые кости выкладывают в специальные ящики из дерева, а потом относят на кладбище. Позже - в праздничный день, кости заворачивают в салфетки с вышивкой и вместе с поминальными свечами и едой выкладывают на алтарь. Жители Мексики верят, что благодаря этому их родные души получат покой, а также почувствуют заботу.

На втором месте оказалась испанский национальный обычай под названием энсьерро. Если некоторые традиции стран могут удивить, то забава испанцев способна напугать. Ее суть заключается в том, что нужно убегать от быков, которые были выпущены из загона, по улицам города. Обычно такие прогоны осуществлялись для того, чтобы животные попали на арену, где была запланирована коррида. Во время такого развлечения не раз были жертвы.

На третьем месте итальянская традиция в новогоднюю ночь избавляться от старых вещей, даже мебели. Корни такого действия уходят еще во времена Древнего Рима.

Есть несколько версий появления такой традиции:

просто избавление от хлама, чтобы освободить место для чего-то нового;

древние римляне грохотом хотели отпугнуть "нечистую силу".

Главное - никого ненужной вещью не прибить, иначе можно заполучить новую проблему в новом году.

На четвертом месте находится Венгрия - там с 1848 года решили в барах не чокаться. Такая традиция появилась после того, как венгерские революционеры были разгромлены австрийцами. Австрийцы отмечали победу, чокаясь, а венгры после этого решили от чоканья отказаться.

Особенно людей в Европе могут удивить традиции разных стран мира, расположенных на Востоке. На пятом месте рейтинга расположилась традиция, распространенная в мусульманских странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах. Среди мусульман не принято здороваться или есть левой рукой. Это связано с тем, что в исламе есть указание, что для совершения грязных дел (например, подмывания или сморкания) предпочтение отдается именно этой руке. Правую руку, согласно исламу, стоит использовать для того, чтобы сделать "чистые" дела - поесть, попить, одеться.

Шестое место заняла Дания - там еще с XVI столетия соблюдают традицию посыпать корицей именинника в день его рождения, если у него нет пары. Традиция возникла из-за того, что в XVI столетии торговцы специями много путешествовали, поэтому им было не до создания семьи.

Седьмое место отдано Венесуэле. Там традиционное явление - опоздание. Люди живут в неспешном темпе, поэтому не стоит удивляться, что на какое-то мероприятия венесуэльцы придут позже, чем планировалось.

Восьмое место досталось Германии. Там есть ритуал полтерабенд, который проводят за несколько недель до того, как пара поженится. Близкие будущих супругов приходят в их совместный дом с посудой и там ее бьют. После этого пара должна вместе все убрать. Считается, что благодаря такому ритуалу в будущем супруги будут более слаженно работать.

На девятом месте находится Финляндия. Финны настолько любят сауну, что даже проводят там деловые встречи. Считается, что в такой обстановке общение будет более приятным.

Десятое место заняла Франция. В этой стране в День святой Екатерины (отмечается 25 ноября), которую считают покровительницей женщин без пары, девушек в возрасте более 25 лет можно увидеть в желто-зеленых или зелено-желтых шляпах, символизирующих веру и мудрость.

Вот такие есть традиции стран мира - некоторые из них могут напугать, некоторые - даже насмешить. Самое главное, что они являются своеобразной "изюминкой" каждого народа, которую стоит беречь.

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