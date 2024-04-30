Уклониста оштрафовали на 8,5 тысяч гривен.

В Житомирской области суд постановил оштрафовать на 8,5 тысяч гривен мужчину, который получил повестку и не прибыл в ТЦК для постановки на воинский учет. Соответствующий приговор вынес Романовский районный суд Житомирской области.

Как говорится в постановлении суда, 8 апреля мужчина под личную подпись получил повестку о прибытии на следующий день в ТЦК для постановки на воинский учет. После вручения указанной повестки военнообязанного также предупредили об уголовной ответственности в случае неприбытия в военкомат.

Однако мужчина без уважительных причин не явился в ТЦК. Его обвинили в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 337 УК Украины (уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов).

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Подозреваемый признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 8,5 тысяч гривен штрафа.

Сколько дел завели на уклонистов с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения РФ правоохранительные органы Украины начали почти 11,3 тыс. уголовных производств из-за уклонения от призыва или нарушения воинского учета.

Больше всего дел по ст. 336. Уголовного кодекса (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) было открыто в 2023 году. За этот период было начато 6745 уголовных производств из-за уклонения от призыва. Больше всего правонарушений выявили в Закарпатской (660), Николаевской (637) и Днепропетровской (635) областях.

В то же время в 2022 году правоохранители открыли 2431 дело по ст. 336 УКУ. Больше всего - в Закарпатской (363) и Днепропетровской (254) областях. Между тем за первые 3 месяца 2024 года в Украине открыли уже 1526 дел в отношении уклонистов, в лидерах оказалась Днепропетровская область (165).

Также открывали дела в отношении уклонистов и по другим статьям Уголовного кодекса. В частности, о нарушении ст. 337 (уклонение от воинского учета или специальных сборов). Так, в 2022 году правоохранители начали 60 дел о нарушении этой статьи. В следующем году таких дел открыли в 4 раза больше - 261. Причем антилидером стала Закарпатская область с 125 такими нарушениями. В течение января-марта 2024 года таких дел открыли 176, больше всего - в Житомирской области (78).

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