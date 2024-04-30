Сообщается, что российские истребители с аэродрома "Кущевская" и ряда других авиабаз обычно проводят от 100 до 150 вылетов в день.

Британская разведка проанализировала последствия удара дронами Службы безопасности Украины по военному аэродрому "Кущевская" на Кубани, сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

Напоминается, что 27 апреля дроны Службы безопасности Украины атаковали военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае России.

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На аэродроме размещались российские истребители Су-34 и Су-35. Эти самолеты ежедневно участвуют в миссиях по нанесению ударов по оборонительным украинским позициям, в том числе с интенсивным применением планирующих бомб.

"Видео из открытых источников свидетельствуют об уничтожении нескольких комплектов планирующих бомб на складах аэродрома", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, российские истребители с аэродрома "Кущевская" и ряда других авиабаз обычно проводят от 100 до 150 вылетов в день. На значительную часть этих вылетов приходится запуск бомб по всей линии фронта, поскольку Россия пытается осуществить прорыв с помощью огневой мощи.

"Способность Украины мешать российской тактической авиации, особенно применению планирующих бомб, является ключевой для более широкой обороны фронтов. Этот успешный удар, вероятно, заставит Россию рассредоточить истребители, а также передислоцировать средства ПВО с целью устранения пробелов", - подчеркнула разведка.

Дроны атакуют Россию - удар по аэродрому "Кущевская"

Как сообщал УНИАН со ссылкой на информированные источники, ночь на субботу, 27 апреля, стала в прямом смысле взрывной для военного аэродрома "Кущевская", а также для Ильского и Славянского НПЗ в Краснодарском крае России. По данным источников, "хлопок" на эти объекты пожаловал благодаря дронам СБУ.

В атаке на военный аэродром Служба безопасности поддержала Силы обороны и действовала совместно с ними. Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Кроме того, БПЛА СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ. Это - ключевые технологические объекты заводов. После попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

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