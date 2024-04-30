У россиян мобилизация пошла быстрее, чем мы прогнозировали.

Ветеран АТО Евгений Дикий высказал мнение относительно того, почему в ГУР говорят о "тяжелых временах" в мае-июне. Он объяснил, что, вероятно, имел в виду глава ведомства Кирилл Буданов.

Облегчения в войне не будет, будет только ухудшение и оно будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон "обвалится", подчеркнул Дикий в интервью "Новинарне":

"Трудно будет и нам, и им. Ни в коем случае не следует думать, что с какого-то момента станет легче. Такого не будет. Здесь надо ориентироваться на Вторую мировую войну, когда все время становилось тяжелее, тяжелее, тяжелее, а потом в какой-то момент одна из сторон лавиной покатилась вниз, посыпалась. То есть не будет постепенно облегчения, а будет только ухудшение. До момента, когда одна какая-то сторона "обвалится". Видео дня

По его словам, россияне будут продолжать "кошмарить" Украину и будут в этом совершенствоваться.

"Мы со своей стороны должны: первое - улучшать нашу защиту и второе - улучшать наши средства их "закошмаривания". И решающим будет то, какое будет соотношение", - сказал военный.

По его убеждению, Украина может обладать преимуществом над Россией, поскольку последняя не лишена слабых мест.

"Даже те первые успехи, которых мы добились - немножечко "минус" Черноморский флот РФ, немножечко - четверть нефтеперерабатывающей промышленности РФ... А это только за последние месяцы и в условиях, когда еще американской помощи не было. Исключительно своими доморощенными методами. На самом деле у них много слабых мест. И тот же Буданов со своей командой над этими слабыми местами очень тщательно работают", - прокомментировал Дикий.

Он высказал мнение и относительно того, почему глава ГУР Кирилл Буданов сказал о "тяжелых временах" в мае-июне.

"Скорее всего он оценивал, исходя из того, что у россиян мобилизация пошла быстрее, чем мы прогнозировали. Первые волны нового пополнения, которые, лично я, прогнозировал на июль-август, кажется, что они придут раньше. Плюс у Буданова хорошая информация о российском производстве. Я думаю, что ГУРовцы оценивают насколько выросли темпы производства тех самых ракет российских, шахедов", - сказал военный.

При этом он отметил, что гонка вооружений продолжается с обеих сторон.

"Мы говорим о том, чем они нас "кошмарят", но мы в последние месяцы положили чуть ли не четверть их нефтеперерабатывающей промышленности. То есть мы тоже совершенствуем и качество наших дальних дронов и их количество. И реально один из элементов возможного перелома хода войны - это, если мы их этими дальними дронами "закошмарим" сильнее, чем они нас", - сказал Дикий.

Что сказал Буданов о тяжелых временах для Украины

В апреле глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал в интервью ВВС, говоря о прогнозах в войне, что с середины мая в Украине ожидается достаточно тяжелая ситуация, на фронте в том числе. В то же время он отметил, что эта ситуация не будет катастрофической для Украины.

Он также отметил, что не реагирует на пессимистические прогнозы Запада, в частности, что Украина может проиграть в войне уже в этом году. На вопрос, имеют ли смысл вообще такие пессимистические настроения, он отметил, что нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины.

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