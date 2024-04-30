Это связано с новым законом о мобилизации.

В Черкасской области объединенный городской территориальный центр комплектования не принимает документы на оформление отсрочки от военной службы от 25 апреля 2024 года.

В ведомстве уточнили, почему так произошло, и имеют ли право на отсрочку украинцы согласно действующему законодательству. Пресс-секретарь ТЦК Алина Кривошея пояснила, что упомянутый документ прекратили рассматривать временно:

"Должно быть отдельное постановление Кабинета министров Украины о разработке других алгоритмов по предоставлению отсрочки. Отсрочку предоставляют районные военные администрации, а мы только формировали пакет документов и передавали на рассмотрение. Рекомендую носить с собой все документы, подтверждающие, что вам предоставили право на отсрочку", - акцентировала она "Суспільне Черкаси".

Отметим, что новый закон о мобилизации вступил в силу в Украине с 18 мая. Все заявления, которые украинцы успели подать до 25 апреля, будут рассматриваться по действующему закону, уточнили в ТЦК.

Там напомнили, что право на отсрочку от армии имеют многодетные мужчины (у которых больше, чем трое детей), те, кто считается опекуном члена семьи с первой и второй группами инвалидности. Также это касается мужчин-одиночек, самостоятельно воспитывающих ребенка, или тех, чей ребенок имеет инвалидность и не достиг 18-летнего возраста, детализировала Кривошея.

В то же время право на отсрочку государство предоставляет на полгода, напомнила она. Поэтому каждые шесть месяцев мужчина должен обращаться в ТЦК, чтобы обновить свои данные и там решают - давать ли отсрочку еще на 6 месяцев, или оснований для этого нет, пояснила пресс-секретарь.

Сколько дел в отношении уклонистов открыли в Украине

В апреле 2024 года Офис генпрокурора Украины в ответ на запрос СМИ предоставил информацию, сколько дел в отношении уклонистов открыли правоохранительные органы с начала полномасштабного вторжения России. Речь идет о почти 11,3 тыс. уголовных производств, открытых в соответствии со ст. 336. УК Украины. Так, больше всего дел было открыто в 2023 году (было начато 6745 уголовных производств). Там уточнили, какая статистика наблюдается по областям в Украине.

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