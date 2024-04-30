На период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде.

В начале мая в Украине отмечают несколько праздничных и памятных дней: 1 мая (среда) – День труда; 5 мая (воскресенье) – Пасха; 8 мая (среда) – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В Нацбанке рассказали, как будут работать СЭП и банки.

Регулятор пояснил, что в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни, в частности, не переносится выходной день на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье. Таким образом, 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы.

К тому же система электронных платежей Национального банка (СЭП) уже более года работает в режиме 24/7. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

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Банки Украины

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 апреля, вырос на 5 копеек – до 39,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар.

В конце апреля 2024 года Национальный банк снизил учетную ставку до 13,5% после снижения ее до 14,5% в марте. Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, НБУ продолжает цикл смягчения процентной политики.

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