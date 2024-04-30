Для автовладельцев добавили еще одно правило, за несоблюдение которого предусмотрен штраф.

Последний месяц весны начнется с нового пункта в ПДД Украины. Все владельцы машин обязаны его соблюдать - в противном случае есть риск серьезно раскошелиться для уплаты штрафа. Узнайте, что за правило появилось в ПДД.

Как изменились ПДД Украины 2024 - нововведение

С октября 2024 года действует постановление Кабмина №1105, согласно которому ближний свет фар необходимо оставлять включенным даже в весенне-летний период. Касается это всех - правило распространяется и на четырехколесный, и на двухколесный транспорт. До того как это постановление приняли, каждый водитель знал, когда нужно включать ближний свет фар в Украине за пределами населенных пунктов - это необходимо было делать с 1 октября до 1 мая. Теперь придется следить за фарами круглый год. Если видимость на дороге плохая, то можно включить и дальний свет, и "противотуманки".

В любом случае, за несоблюдение правила, когда включать ближний свет или дневные ходовые огни, водителю придется заплатить штраф - от 425 до 510 гривен.

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Почему ввели такие изменения в ПДД

Практика Европейского Союза, а также исследования, проведенные в Европе, показали, что постоянное использование ближнего света за пределами городов в любое время дня и ночи, а также в любой сезон, снижает риск возникновения ДТП на 10-15%. Кроме выполнения этой нормы, важно следить за тем, чтобы использование дальнего света не становилось причиной "слепоты" других участников дорожного движения.

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