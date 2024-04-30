Эти три европейские направления могут предложить туристам незабываемые впечатления, но еще не настолько переполнены туристами.

Пока одни туристические направления страдают от чрезмерного туризма, другие, порой совершенно незаслуженно, остаются вне поля зрения путешественников.

Бывалая путешественница Эстер Маршалл в своем материале для Express.co.uk выбрала свои любимые места в Европе, которые, по ее мнению, являются недооцененными туристами, но определенно стоят того, чтобы их посетить, да еще при этом избежав толп.

"Ищете ли вы более тихий отдых в городе или бюджетный пляжный отдых, здесь есть множество менее посещаемых мест, которые стоит исследовать. Хотя я бы не назвала ни одно из этих мест "скрытыми жемчужинами", они наверняка будут менее многолюдными, чем такие популярные места, как Барселона и Париж", – пишет Эстер.

1. Гамбург, Германия. Второй по величине немецкий город обычно находится дальше в списке мест для отдыха, чем Мюнхен или Берлин, но ему точно есть что предложить.

"Мне понравился атмосферный складской район Шпайхерштадт и виды из церкви Святого Михаила. Хотя Гамбург – один из самых дождливых городов Европы, его музей "Миниатюрная страна чудес" – идеальное место для дождливых выходных", – отмечает путешественница.

Также она рекомендует обратить внимание на местную кухню, забежав с утра пораньше на местный рыбный рынок или насладившись традиционным карри-вурстом и рагу из морепродуктов.

К слову, ежегодно весной в Гамбурге проводят "Ночь музеев" – как это происходит, читайте в нашем отдельном материале.

2. Монпелье, Франция. Этот красивый город на юге Франции не принимает так много посетителей, как фешенебельные Ницца или Канны. Тем не менее, его старый город действительно может приятно удивить, а на каждом узком переулке или площади Монпелье есть кафе. До пляжа также легко добраться из центра города, а от палящего солнца можно спрятаться в городском ботаническом саду.

"Я также обнаружила, что Монпелье намного дешевле, чем другие направления на юге Франции, поскольку это большой студенческий город. Если внимательно следить, можно найти множество выгодных предложений на напитки и еду", – делится опытом Эстер.

3. Албания. "Это уже не "скрытая жемчужина", но еще есть время успеть отправиться в Албанию до того, как ее заполонят толпы. Мне понравились пляжи Ксамиля, и я подумала, что они намного чище, чем на соседнем Корфу", – отметила автор подборки.

Также она отметила, что хотя южные пляжные курорты Албании дороже, чем ее столица Тирана, в ресторанах по-прежнему гораздо больше выгодных предложений, чем в аналогичных местах в Греции или Испании.

Любители истории могут насладиться невероятными римскими руинами, выставленными в национальном парке Бутринт.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная путешественница Мэги Канко назвала пять "скрытых сокровищ" Европы, на которые стоит обратить внимание в 2024 году.

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