В списке есть яблоки и бананы.

Эксперты назвали продукты, которые вы можете есть столько, сколько хотите, не набирая при этом вес, пишет eatthis.com.

Арбуз. По словам диетолога Аннетт Снайдер, арбуз достаточно питательный за счет калия и антиоксидантов, но при этом он легок для желудка, поскольку в нем относительно мало клетчатки.

Яблоки. Растворимая клетчатка в мякоти яблок замедляет скорость, с которой пища покидает желудок, что позволяет дольше сохранять чувство сытости после еды, отметила диетолог. Яблоки также содержат полифенолы, которые, как считается, предотвращают накопление жира в животе.

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Попкорн. Отличный вариант для перекуса. Однако, диетолог Джессика Г. Андерсон предупредила не использовать во время его приготовления различные добавки, которые могут быстро сделать попкорн высококалорийным.

Бананы. Слегка зеленый банан содержит массу резистентного крахмала и пектина, которые способствуют насыщению.

Малина. Одна чашка малины содержит всего 78 калорий, что делает ее идеальной закуской. Кроме того, в этой порции вы также получаете 10 граммов клетчатки и два грамма белка.

Рисовые лепешки. Это низкокалорийная еда, которая насыщает благодаря содержанию клетчатки, отметила Андерсон.

Гранат. Одна чашка семян граната содержит всего около 120 калорий и обеспечивает два грамма белка и шесть граммов клетчатки. Также исследования показали, что употребление 120 мл гранатового сока каждый день в течение месяца существенно снижает жировую массу у взрослых.

Помидоры. По словам Снайдера, помидоры практически не содержат жиров и полны калия, витамина К, витамина С и фолиевой кислоты.

Овес. В одной чашке вареной овсянки содержится около 134 калорий, пять граммов белка и пять граммов клетчатки, и она является отличным источником цинка, магния, фосфора и тиамина.

Тыква. Одна чашка консервированной тыквы без соли содержит 83 калории, три грамма белка и семь граммов клетчатки. Кроме того, тыква обеспечивает 200% ежедневной потребности в витамине А, а также в достаточном количестве витамина К, меди, витамина Е, железа, магния, витаминов группы В и витамина С, отметил Снайдер.

Нут. Исследования показывают, что регулярная часть рациона бобовых может помочь избежать ожирения; они также содержат значительное количество пищевых волокон. Например, одна чашка высушенного и промытого нута содержит 210 калорий, 11 граммов белка и 10 граммов клетчатки.

Грейпфрут. Один розовый грейпфрут содержит 74 калории и три грамма клетчатки. Он станет отличным дополнением к питательному завтраку. Также, как отмечают диетологи, вы получите норму витамина С на полдня.

Брокколи. Эти овощи богаты мощными питательными веществами, клетчаткой и водой, которые способствуют хорошему здоровью, рассказала диетолог Келли Давенпорт.

Спагетти-сквош (или тыква-спагетти). Одна чашка приготовленной тыквы-спагетти содержит 76 калорий и два грамма клетчатки: данный продут богат витамином А, С, В6, клетчаткой, магнием и калием, отметила Андерсон.

Пастернак. Богат клетчаткой, кальцием, калием, марганцем, магнием, фосфором, цинком, железом, витаминами группы B, витамином С, витамином Е и витамином К. Одна чашка нарезанного пастернака содержит около 100 калорий и содержит два грамма белка и семь граммов клетчатки.

Маракуйя. Еще один полезный продукт на кухне, который вы можете (практически) есть столько, сколько хотите, не набирая при этом вес. В одном фрукте содержится 18 калорий и два грамма клетчатки.

Шпинат. В одном пучке шпината содержится 78 калорий, 10 граммов белка и почти восемь граммов клетчатки.

Кабачки. Могут стать невероятно вкусным дополнением к вашим любимым сладким и соленым блюдам. В одном кабачке содержится всего четыре калории. Несмотря на то, что он не содержит много белка и клетчатки, он полон полезных питательных веществ, таких как фосфор и калий.

Тыква-желудь. Богата витамином B6, витамином C и бета-каротином, которые способствуют здоровью глаз и сердца, говорят диетологи. Целая тыква-желудь содержит всего 172 калории, три грамма белка и шесть граммов клетчатки.

Фасоль "Фава". Богата белком, марганцем, фолиевой кислотой, железом и клетчаткой. По словам диетологов, одна чашка фасоли содержит 182 калории, а также колоссальные 14 граммов белка и почти 10 граммов клетчатки.

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