Пожаловался на несдетонировавшие суббоеприпасы.

"Не поднимать, не приближаться" - гаулейтер Крыма Сергей Аксенов отметился трвеожно-предупредительными сообщениями из-за ударов Украины по временно оккупированному полуострову.

Заявил, что Россия в день атаки 30 апреля "ловила" ракеты ATACMS. Провозглашенный РФ чиновник утверждает, что оккупанты все сбили. Как известно, каналы росСМИ заявляли о пожаре на военном аэродроме в Джанкое и раненых военных. Аксенов написал днем в социальных сетях:

"После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса - не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД".

В доказательство Аксенов опубликовал фото "страшных" суббоеприпасов ATACMS. Он уточнил, что снимок сделан в окрестностях села Донского (Симферопольский район).

Удар по аэродрому в Джанкое - росСМИ заявили о раненых

Ранее росСМИ также сообщали, что ракетный удар по аэродрому Джанкой сопровождался пуском MGM-140 ATACMS. Об этом писала ASTRA, ссылаясь на свои источники в местном МЧС.

Там уточнили, что удар пришелся по месту дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России. Ракетным ударом ранило 5 военных, писал проект.

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