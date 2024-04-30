Украинский офицер уточнил, о ком речь.

Вооруженные сили Украины "наказали" ликвидацией семерых военных РФ, пришедших с войной к украинцам.

Об их "демобилизации" сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" (в сети он ежедневно уточняет имена "свежих" уничтоженных оккупантов на украинском поле боя). По его данным, есть 7 новых имен:

Командир батальона майор Прачук Александр;

майор Люльчак Андрей;

командир роты капитан Ильченко Виталий;

капитан Комлацкий Андрей;

старший лейтенант Смородин Владислав;

лейтенант Старков Виктор;

младший лейтенант Мраков Сергей.

Вот, как выглядят военные:

Видео дня

Потери РФ в Украине преодолели красную линию 30 апреля

Утром 30 апреля потери России в Украине преодолели новый "красный" порог - составляют более 468 тысяч человек, если считать с начала полномасштабного вторжения. Такие данные опубликовал Генштаб ВСУ. Там уточнили, что за сутки наша армия уничтожила 1 250 военных вражеской армии.

Также у РФ есть потери по технике: уничтожено две крылатые ракеты, 1 средство ППО, 2 РСЗО, 26 артиллерийских системы и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: