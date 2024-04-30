Вооруженные сили Украины "наказали" ликвидацией семерых военных РФ, пришедших с войной к украинцам.
Об их "демобилизации" сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" (в сети он ежедневно уточняет имена "свежих" уничтоженных оккупантов на украинском поле боя). По его данным, есть 7 новых имен:
- Командир батальона майор Прачук Александр;
- майор Люльчак Андрей;
- командир роты капитан Ильченко Виталий;
- капитан Комлацкий Андрей;
- старший лейтенант Смородин Владислав;
- лейтенант Старков Виктор;
- младший лейтенант Мраков Сергей.
Вот, как выглядят военные:
Потери РФ в Украине преодолели красную линию 30 апреля
Утром 30 апреля потери России в Украине преодолели новый "красный" порог - составляют более 468 тысяч человек, если считать с начала полномасштабного вторжения. Такие данные опубликовал Генштаб ВСУ. Там уточнили, что за сутки наша армия уничтожила 1 250 военных вражеской армии.
Также у РФ есть потери по технике: уничтожено две крылатые ракеты, 1 средство ППО, 2 РСЗО, 26 артиллерийских системы и т.д.