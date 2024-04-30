В Украине ликвидировали "пачку" из семи оккупантов, их имена перечислил офицер ВСУ / Коллаж УНИАН, фото t.me/a_shtirlitz

Вооруженные сили Украины "наказали" ликвидацией семерых военных РФ, пришедших с войной к украинцам. 

Об их "демобилизации" сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" (в сети он ежедневно уточняет имена "свежих" уничтоженных оккупантов на украинском поле боя). По его данным, есть 7 новых имен:

  • Командир батальона майор Прачук Александр; 
  • майор Люльчак Андрей;
  • командир роты капитан Ильченко Виталий;
  • капитан Комлацкий Андрей; 
  • старший лейтенант Смородин Владислав;
  • лейтенант Старков Виктор;
  • младший лейтенант Мраков Сергей.

Вот, как выглядят военные:

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Ликвидированные военные РФ, о которых 30 апреля сообщил Анатолий Штефан / фото t.me/a_shtirlitz

Потери РФ в Украине преодолели красную линию 30 апреля

Утром 30 апреля потери России в Украине преодолели новый "красный" порог - составляют более 468 тысяч человек, если считать с начала полномасштабного вторжения. Такие данные опубликовал Генштаб ВСУ. Там уточнили, что за сутки наша армия уничтожила 1 250 военных вражеской армии.

Также у РФ есть потери по технике: уничтожено две крылатые ракеты, 1 средство ППО, 2 РСЗО, 26 артиллерийских системы и т.д.

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