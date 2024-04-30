По словам Ольги Стефанишиной, обновление данных в ТЦК не означает автоматическую мобилизацию.

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы, сообщила в интервью DW вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается, и мы должны ее выиграть", – подчеркнула Стефанишина.

Она также добавила, что обновление данных в ТЦК и СП не означает автоматическую мобилизацию военнообязанных на фронт.

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"Украина приняла закон о мобилизации, и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации – учет и информация. И это первоочередная цель нашего решения", – отметила вице-премьер.

Ограничения для украинцев за рубежом: что известно

Напомним, накануне МИД приостановили предоставление консульских услуг для мужчин. По словам главы министерства Дмитрия Кулебы, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

На фоне этого, в Киеве резко увеличился спрос на загранпаспорта. Также наблюдается повышенный спрос на получение ID-карт подростками.

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