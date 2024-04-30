Киев рискует оттолкнуть своего мощнейшего союзника.

Украина продолжила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после одобрения помощи США, несмотря на то, что Вашингтон просил этого не делать, пишет Business Insider.

Отмечается, что Украина решила нанести удар по российской энергетической инфраструктуре в ответ на ослабление влияния западных санкций, а также задержку в предоставлении западной помощи. По словам авторов, пока США колебались с предоставлением помощи, Киев имел весомый аргумент, чтобы вести войну так, как ему заблагорассудится.

Но теперь, когда законопроект о помощи принят, "у США появилось немного больше политических рычагов влияния", – считает научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям BI Рафаэль Лосс.

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СМИ сообщали, что администрация президента Джо Байдена пыталась отговорить Украину от нападений на энергетическую инфраструктуру. Однако Украина это отрицает, а Белый дом прямо не комментирует. По сообщениям The Washington Post, беспокойство со стороны США включают влияние на мировые цены на нефть и риск эскалации войны со стороны России. Дебаты вокруг атак также обнажили линии разлома в отношениях между Украиной и ее самым мощным союзником.

Вызов мощному союзнику

Авторы указывают, что Украина рискует оттолкнуть своего самого мощного союзника, пойдя против США всего через несколько дней после того, как Конгресс одобрил значительный пакет военной помощи. Но, как отмечают многочисленные аналитики, сам по себе пакет помощи не поможет выиграть войну. Украине нужны способы ослабить Россию, и это включает в себя удар по ее энергетической инфраструктуре.

Научный сотрудник лондонского Королевского института международных отношений Chatham House Ольга Токарюк считает, что игнорируя Белый дом в ключевых вопросах военной стратегии, Владимир Зеленский может продемонстрировать, что украинцы "имеют собственное агентство, они имеют функционирующие демократические институты, даже в условиях войны, и они способны принимать собственные решения".

Подрывая военную экономику России

Атаки Украины происходят за сотни миль в тылу врага, вдали от территории, которую она пытается защитить. Частично беспокойство США, как сообщила официальный представитель Пентагона Селеста Волландер на заседании комиссии Палаты представителей в начале этого месяца, основывается на том, что энергетическая инфраструктура является гражданской, а не военной целью. Министр обороны Ллойд Остин ранее заявлял, что США предпочли бы, чтобы Украина наносила удары по российским аэродромам.

Но есть также вопрос, насколько эффективны эти атаки с военной точки зрения. Как недавно написал исследователь Карнеги Сергей Вакуленко, даже если Украина уничтожит все нефтегазовые объекты в пределах досягаемости, Россия, вероятно, все равно будет иметь достаточно нефти для собственных нужд. Но постоянное давление на российский нефтяной сектор будет иметь значительное влияние на способность вести войну.

В долгосрочной перспективе снижение добычи нефти ограничит доступ России к экспортным поступлениям – жизненно важной иностранной валюте, которую РФ использует для закупки материалов, необходимых для создания новейших вооружений.

Первые результаты

В статье указано, что в феврале Россия объявила о шестимесячном запрете на экспорт бензина. Позже Украина заявила, что ее атаки сократили добычу и переработку российской нефти на 12%. Атаки имеют и другие косвенные военные выгоды. Они, вероятно, создают проблемы для российской противовоздушной обороны, учитывая размер страны и количество воздушного пространства.

Существует также политическое влияние. Одной из причин, почему россияне поддерживают войну, является ощущение того, что это далекий конфликт. Но атаки, поступающие на их территорию, дают ощущение, что война уже близко.

Никаких признаков паузы

Есть все признаки того, что подобные атаки будут расти даже после поступления военной помощи, заявил британский министр обороны адмирал сэр Тони Радакин. Некоторые эксперты соглашаются с этим.

"Я бы ожидал, что по крайней мере некоторые удары глубоко в тылу России" продолжатся и после того, как поступит пакет помощи", – отметил Лосс. Он добавил, что поскольку санкции против России все еще не действуют, "неотложность ситуации" означает, что Украина права, пытаясь нанести ущерб российской экономике другими способами. По словам эксперта, несмотря на беспокойство администрации Байдена, нет никаких оснований считать, что США скрывали разведывательные данные или иным образом пытались предотвратить атаки.

Удары по НПЗ

Ранее УНИАН писал, что в ночь на 27 апреля Служба безопасности Украины на несла новые удары вглубь территории РФ. Беспилотники СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ. Это – ключевые технологические объекты заводов.

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