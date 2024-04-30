Он отметил, что для приглашения Украины в Альянс недостаточно простого большинства голосов среди стран-членов.

Хотя все страны НАТО согласны принять Украину в альянс в отдаленной перспективе, не все согласны предоставить приглашение уже сейчас. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.

"Все союзники заявили, что Украина будет государством-членом НАТО", - сказал Столтенберг.

Он напомнил о своей позиции, что членство в Альянсе - это правильное место Украины.

Видео дня

"И нам нужно двигаться к этой цели. Работать много для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, отвечали всем натовским стандартам и чтобы когда придет политическое решение - вы могли это сделать.", - сказал Столтенберг.

Также генеральный секретарь Альянса прокомментировал, в чем заключается проблема на пути приближения Украины к Альянсу.

"Проблема заключается в том, что когда приглашают государство стать членом договора, нам нужно не просто большинство из 32 союзников, а нам нужно, чтобы все союзники согласились с этим. И на данный момент мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность. Мы над этим работаем", - сказал Столтнеберг.

По его словам, как только появятся политические условия, Украина должна быть готова к вступлению в НАТО как это было в случае с Финляндией и Швецией. В то же время, он отмечает, что до того момента надо приближать Украину ближе к Альянсу.

"Я сожалею, что мы не можем двигаться быстрее, но такова реальность Альянса, что консенсус должен быть достигнут по любым вопросам", - сказал Столтенберг.

Когда Украина станет членом НАТО

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Киеве Столтенберг заявил, что не ожидает на июльском саммите Альянса в Вашингтоне единодушного консенсуса среди всех 32 стран-членов НАТО в вопросе приглашения Украины вступить в Альянс. В то же время, он надеется, что НАТО продемонстрирует, что делает Украину ближе к Альянсу.

Ну мнению президента Украины Владимира Зеленского, Украина станет членом НАТО уже после того, как выгонит российских захватчиков со своей территории.

Вас также могут заинтересовать новости: