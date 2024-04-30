Пажитник давно известен в Украине, но мало кто знает, какую пользу скрывают золотые семена.

Индийская кухня насыщена специями - не только для того, чтобы улучшить вкус еды, но и для помощи при некоторых заболеваниях, таких как простуда и кашель, или даже кровяного давления и диабета, и пажитник не стал исключением.

Издание Indian express пишет, что маленькие золотистые семена, а также листья оказывают согревающее действие на организм и усиливают пищеварение. Пажитник также содержит растворимую клетчатку, которая регулирует уровень сахара в крови, замедляя всасывание углеводов и сахара. Это может быть полезно для людей, страдающих диабетом или резистентностью к инсулину.

"Кроме того, они стимулируют пищеварительные ферменты, что помогает уменьшить любой дискомфорт, возникающий из-за расстройства желудка или вздутия живота. Кроме того, пажитник помогает ограничить всасывание холестерина в кишечнике, что, в свою очередь, снижает уровень холестерина и снижает риск сердечных заболеваний, помимо контроля веса", - сказала доктор Хансаджи Йогендра, директор Института йоги.

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Как правильно есть пажитник

Замочите столовую ложку пажитника в воде на ночь. Употребляйте натощак на следующее утро. Разжевывайте семена, запивая водой.

Польза пажитника

"Они богаты клетчаткой, белком, железом и другими жизненно важными элементами. Они имеют репутацию средства, помогающего пищеварению, контролирующего уровень сахара в крови, способствующего снижению веса и снижения уровня холестерина", - рассказала Сушма П.С., главный диетолог Jindal Naturecure Institute.

По ее словам, частое употребление семян пажитника в течение двух недель может улучшить пищеварение и облегчить проблемы с пищеварением, включая, помимо прочего, вздутие живота, расстройство желудка и запор.

"Высокое содержание клетчатки в семенах пажитника может поддерживать здоровье кишечника, регулируя движения кишечника", - сказала Сушма.

Более того, семена пажитника могут помочь снизить уровень сахара в крови, поскольку считается, что они обладают "гипогликемическими свойствами". Это может быть особенно полезно для людей, которые уже больны диабетом или находятся в группе риска его развития, добавила Сушма.

Таким образом, последовательное употребление семян пажитника в течение двух недель может способствовать улучшению липидного профиля и здоровья сердечно-сосудистой системы, подчеркивает Сангита Тивари, Artemis Lite, NFC, Нью-Дели.

"Кроме того, было доказано, что семена пажитника подавляют аппетит и способствуют ощущению сытости, что может помочь в контроле веса. Включение семян пажитника в свой рацион в течение 14 дней может помочь контролировать тягу к еде и поддержать усилия по снижению веса", - сказал Тивари.

Они также содержат соединения с противовоспалительными свойствами, которые могут помочь "уменьшить воспаление в организме".

"Регулярное употребление семян пажитника в течение двух недель может облегчить симптомы воспалительных заболеваний, таких как артрит и астма", - сказал Тивари.

Кроме того, общепризнано, что семена пажитника могут обладать антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые улучшают общее состояние здоровья и самочувствие.

Чем опасен пажитник

Однако важно помнить, что реакция на семена пажитника индивидуальна. У некоторых людей могут возникнуть негативные побочные эффекты, такие как диарея или аллергические реакции.

"Эти побочные эффекты включают диарею, тошноту и другие симптомы пищеварительного тракта и редко - головокружение и головные боли. Кроме того, эти семена могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей", - подытожил Тивари.

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