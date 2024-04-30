Отмечается, что одним из наиболее фундаментальных разногласий в Альянсе является несоответствие во взглядах стран-членов на угрозы.

Войска НАТО из 14 стран-членов собрались в Латвии, чтобы принять участие в крупнейших военных учениях Альянса со времен Холодной войны. Одна из главных целей - послать сигнал Москве о том, что Альянс готов защищать своих членов, особенно тех, кто находится вблизи границы с Россией, включая Латвию, пишет The Wall Street Journal.

Указывается, что после Холодной войны различия в языках, системах связи и вооружении внутри НАТО не имели большого значения, поскольку его войска редко сражались плечом к плечу. Теперь же подготовка к коалиционной войне снова является приоритетом НАТО, и войска должны знать, как работать вместе на поле боя.

НАТО - основные разногласия в Альянсе

Как отмечает издание, Альянс "страдает" от нескольких споров: лидеры расходятся во мнениях относительно того, следует ли разрешить вступление Украины и других претендентов на членство; будущий конкурс на смену генсека Столтенберга уже вызвал раздор; многие страны НАТО по-прежнему далеки от достижения уровня обещанного военного бюджета. Отмечается, что в 2014 году страны НАТО договорились, что к этому году каждая из них будет тратить не менее 2% валового внутреннего продукта на оборону.

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"Одним из наиболее фундаментальных разногласий в Альянсе является несоответствие во взглядах стран-членов на угрозы. НАТО называет терроризм и Россию своими основными угрозами. Многие официальные лица в Турции и других странах-членах Средиземноморья больше обеспокоены региональными конфликтами, нелегальной миграцией и терроризмом, чем Россией", - говорится в публикации.

Планировщики НАТО считают, что прямое российское вторжение в соседнюю страну-члена в ближайшем будущем маловероятно, хотя недавно некоторые военные чиновники в странах НАТО заявили, что Москва может быть достаточно сильна, чтобы атаковать через несколько лет. В краткосрочной перспективе они опасаются, что Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах, возбуждая местных россиян и используя напряженность в качестве предлога для вмешательства, как это сделал Кремль на востоке Украины десять лет назад, пишет газета.

Крупнейшие учения НАТО - какие проблемы "вскрылись"

Но, несмотря на все разногласия, НАТО взялось проводить учения, крупнейшие с 1988 года. Продлятся они в течение четырех месяцев, задействованы при этом будут около 90 тысяч военнослужащих, 1100 боевых машин, 80 самолетов и 50 военных кораблей. Цель НАТО - подготовить союзников к борьбе плечом к плечу.

"Партнерские отношения переплелись между союзниками более тесно, чем когда-либо со времен Холодной войны, когда США, Великобритания и Франция держали войска, постоянно дислоцированные в Западной Германии. Латвийские учения, прошедшие недалеко от столицы Риги, стали одними из самых крупных международных учений НАТО в этом году. К 11 странам-членам, которые уже разместили войска в Латвии, включая Канаду, присоединились силы из США, Исландии и соседа Латвии, Эстонии", - пишет WSJ.

Как отмечается, учения показали, что солдатам, говорящим на разных языках, было трудно общаться. Также наблюдались проблемы со связью. И сложной задачей для войск НАТО остается стандартизация военного оборудования.

"После Холодной войны технические различия не имели большого значения, поскольку войска НАТО из разных стран редко сражались бок о бок. Теперь им нужно иметь возможность совместно использовать оборудование и знать, что пушки одной армии могут стрелять снарядами другой. Планировщики Альянса установили нормы для оборудования и постарались обеспечить взаимозаменяемость оборудования. Но даже для одного из самых основных стандартов - 155-миллиметровых артиллерийских снарядов - члены НАТО производят 14 различных моделей", - отмечается в статье.

В качестве примера напоминается, что многие из почти 200 различных систем вооружения, предоставленных Украине для борьбы с Россией, поступили от стран НАТО, и эта мешанина создала "настоящий кошмар" для Украины, которой потом приходилось искать запасные части".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве 29 апреля заявил, что возможная победа Путина в войне против Украины обойдется странам Запада гораздо дороже, чем поддержка Киева сейчас:

"Эта война - это не что-то теоретическое. Она продолжается в режиме 24/7. И когда мы не поставляем так, как должны делать, тогда украинцы платят цену, но и мы также, все союзники НАТО".

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