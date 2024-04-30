Он долгое время скрывал свои отношения с известной танцовщицей.

Известный украинский певец POSITIFF, настоящее имя которого Алексей Завгородний, который недавно подогревал слухи об отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич, подтвердил роман с ней.

Исполнитель опубликовал в Instagram соответствующее трогательное видео, на котором держит девушку на руке и целует. А потом и сама Юлия подходит к Позитиву и нежно целует его в щечку.

Интересно, что под видео Алексей не стал оставлять подписи, а лишь лаконично добавил смайлик "сердечко".

Реакция подписчиков

Подписчики певца сразу начали активно комментировать видео. В частности, некоторые звездные коллеги отреагировали с юмором, спросив, а как же Мишель Андраде, с которой ему приписывали роман.

Однако большинство все же поздравили артиста и пожелали ему счастья с новой избранницей.

"Наконец-то, так радуюсь за вас"

"Мы вас очень сильно любим"

"Я так и знала. Поздравляю!"

"Желаю вам счастья".

Что известно о личной жизни Позитива

Позитив был в браке 10 лет с дизайнером Анной Андрийчук. Пара без скандалов решила пойти разными путями и развелась в 2020 году.

С Юлией Сахневич певец познакомился во время участия в проекте "Танцы со звездами". Тогда они танцевали вместе на паркете. Им начали приписывать роман, однако никто из них официально не комментировал это.

Позже Алексей заявил, что в отношениях, однако не называл имени девушки. Только интригуя рассказывал, что она была с ним рядом в очень непростые периоды и является его мотиватором и поддержкой во всем. Он называет ее ангелом и даже намекал на то, что хочет построить с ней семью.

Певец отмечал, что девушка готова к публичности, однако он не знает, как уместно представить новую любовь публике, когда в стране идет война.

Напомним, ранее лидер группы "Без Обмежень" подогрел слухи о новом романе с пиарщицей.

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