В радиусе 1,5 км от места обстрела были изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты.

Российская Федерация вчера вечером атаковала Одессу. В результате этого пять человек погибли и более 30 - травмированы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин показал видео удара в Facebook.

"Россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права. Вчера вечером враг коварно атаковал Одессу. Удар был осуществлен баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения", - подчеркнул прокурор.

По его словам, в радиусе 1,5 км от места обстрела были изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания полагать, что российские офицеры сознательно выбрали именно такое оружие для удара, чтобы убить как можно больше мирных украинцев.

"Расследование продолжается. Найдем и накажем тех, кто отдает преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов", - написал Костин.

Удар по Одессе 29 апреля - детали

Вечером 29 апреля российская армия нанесла удар по Одессе. Из-за атаки значительно поврежден Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", известный как "Замок Гарри Поттера".

Среди раненых - двое детей, беременная женщина и бывший нардеп Сергей Кивалов, который является основателем и экс-ректором Одесской юридической академии, а также президентом Международного гуманитарного университета (МГУ).

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что боеприпас, которым атаковала РФ Одессу, "предназначен именно для уничтожения живой силы противника, однако, как вы видите, для россиян живой силой являются гражданские жители города Одесса, которые гуляют "по трассе здоровья".

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