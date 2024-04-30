Ранее сообщалось, что США разработают новый "самолет судного дня" за 13 млрд долларов.

Американская Sierra Nevada Corporation (SNC) представила первые концептуальные изображения преемника воздушного командного пункта Boeing E-4B Nightwatch. Об этом сообщает The War Zone.

Новый самолет разработали в рамках программы Survivable Airborne Operations Center (SAOC). В качестве базы для него выбрали Boeing 747-8 - широкофюзеляжный реактивный авиалайнер, разработанный компанией Boeing. Сейчас его уже не производят, так что придется использовать подержанные самолеты.

Изображения демонстрируют, что замена E-4B очень похожа на своего прародителя, включая культовую бело-синюю схему окраски. Среди главных отличий - двигатели General Electric GEnx, а также новое расположение антенн и системы дозаправки в воздухе.

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Кроме того, самолет будет больше своего прародителя и получит больше внутреннего пространства.

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы США заключили с Sierra Nevada Corporation контракт стоимостью 13 млрд долларов, который предусматривает разработку преемника E-4B Nightwatch.

Работы будут проводить в штатах Колорадо, Невада и Огайо. Их завершение ожидают во второй половине следующего десятилетия.

"Самолет судного дня" - что известно

Действующие E-4B предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США. Их будут использовать в случае начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены.

Предполагается, что такие машины могут находиться в полете примерно неделю (при условии дозаправки в воздухе, конечно). Оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждый из самолетов способен поднять в воздух сто человек. Всего построили четыре Boeing E-4.

Заметим, что условные аналоги Nightwatch есть в России. Они получили название Ил-80 и строились на базе Ил-86.

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