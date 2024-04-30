Госсекретарь США считает, что Путин должен осознать, что поддержка Украины со стороны Запада никуда не исчезнет.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что как только Российская Федерация продемонстрирует искреннее желание начать переговоры, США и Украина присоединятся к ним.

Об этом госсекретарь США сказал во время разговора с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде. В частности, по мнению госсекретаря США, завершение войны "зависит в основном от Владимира Путина и того, что он решит".

Как убежден Блинкен, Путин поверил, что Россия может продержаться дольше в войне, чем Украина и ее сторонники. В то же время, по его словам, успех в утверждении дополнительного бюджетного запроса на около 61 млрд долларов для Украины "является демонстрацией, что мы никуда не исчезнем, что поддержка продолжается".

Видео дня

"Я думаю, что это одновременно практический и психологический импульс для украинцев, которые имели девять сложных месяцев или около того, но также четкое свидетельство, что поддержка сохраняется и продолжается", - подчеркнул Блинкен.

Кроме того, как сказал госсекретарь США, воплощается ряд дел, которые тоже демонстрируют, что партнеры Украины стремятся ее видеть сильной на долгосрочную перспективу и такой, которая будет крепко стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом плане. По каждому из этих направлений Украина получает поддержку как от США, так и европейцев.

"Все это является сильнейшим ответом для Путина, поскольку этим сказано, что Украина не только выживет - она сможет в будущем процветать. Поэтому, я надеюсь, что Путин поймет сообщение и продемонстрирует готовность к настоящим переговорам, которые будут согласовываться с основными принципами международного сообщества и Устава ООН: суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью. Если они будут должным образом подтверждены, должно быть принято решение", - подчеркнул Блинкен.

Он считает, что российская агрессия является стратегическим провалом России.

"Во многих отношениях Путин ускорил многие вещи, которые он стремился предотвратить. Я надеюсь, что там есть признание этого. И посмотрите, как только Россия продемонстрирует, что она искренне готова вести переговоры, мы, конечно, будем там, и я верю, что украинцы будут там", - заявил Блинкен.

Переговоры между РФ и Украиной

Как сообщал УНИАН, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет желания вести переговоры о завершении войны, потому что неизменно хочет уничтожить Украину. Президент Украины отметил, что готов вести переговоры с теми, кто действительно хочет мира. В то же время российский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров и он не заинтересован в переговорном процессе, потому что для него это не "победа". Единственная "победа" для Путина - это уничтожение Украины.

15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира по инициативе Украины. На него пригласят представителей более 100 стран мира, но без России. По словам Зеленского, на саммите должны разработать дорожную карту окончания войны на основе справедливости.

Вас также могут заинтересовать новости: